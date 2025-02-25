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Posted 25 февраля, 09:00

Published 25 февраля, 09:00

Modified 25 февраля, 09:02

Updated 25 февраля, 09:02

УФСИН и адвокат отрицают, что Михаилу Ефремову грозит ШИЗО

Проверка и ШИЗО грозят актёру Ефремову из-за телефона? Что говорят УФСИН и адвокат

25 февраля 2025, 09:00
Фото: Кадр из фильма актёра. Михаил Ефремова.

УФСИН и адвокат отрицают, что Михаилу Ефремову грозит ШИЗО

Сюжет
Проверка
Актёра Михаила Ефремова, отбывающего срок в белгородской колонии, отправят в ШИЗО из-за найденного смартфона? Что говорит адвокат и УФСИН, узнали журналисты Бел.Ру.

В исправительной колонии №4 в Белгородской области начали проверки из-за найденного смартфона у отбывающего наказание Михаила Ефремова? Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным медиа, на днях у актёра в алексеевской колонии нашли мобильный телефон. Из-за этого якобы сорвалась возможность сидельца на условно-досрочное освобождение.

Сегодня, как пишет Shot, началась проверка сотрудников колонии, а также всех, кто был в бараке, пересекался с Ефремовым или посещал учреждение в последние дни.

Журналисты «Бел.Ру» связались с УФСИН России по Белгородской области и адвокатом актёра Юрием Падалко. В пресс-службе управления сообщили, что всё это недостоверная информация и телефон у Ефремова не находили. Адвокат тоже назвал эти данные фейком.

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#Алёна Мальцева#Проверка#УФСИН#Эксклюзив#Ефремов#Мобильный телефон#Белгород
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