Проверка и ШИЗО грозят актёру Ефремову из-за телефона? Что говорят УФСИН и адвокат

Журналисты «Бел.Ру» связались с УФСИН России по Белгородской области и адвокатом актёра Юрием Падалко. В пресс-службе управления сообщили, что всё это недостоверная информация и телефон у Ефремова не находили. Адвокат тоже назвал эти данные фейком.