Проверка и ШИЗО грозят актёру Ефремову из-за телефона? Что говорят УФСИН и адвокат

Posted 25 февраля, 09:00
Published 25 февраля, 09:00
Modified 25 февраля, 09:02
Updated 25 февраля, 09:02
В исправительной колонии №4 в Белгородской области начали проверки из-за найденного смартфона у отбывающего наказание Михаила Ефремова? Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По данным медиа, на днях у актёра в алексеевской колонии нашли мобильный телефон. Из-за этого якобы сорвалась возможность сидельца на условно-досрочное освобождение.
Сегодня, как пишет Shot, началась проверка сотрудников колонии, а также всех, кто был в бараке, пересекался с Ефремовым или посещал учреждение в последние дни.
Журналисты «Бел.Ру» связались с УФСИН России по Белгородской области и адвокатом актёра Юрием Падалко. В пресс-службе управления сообщили, что всё это недостоверная информация и телефон у Ефремова не находили. Адвокат тоже назвал эти данные фейком.