bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 февраля, 10:31

Published 25 февраля, 10:31

Modified 25 февраля, 10:31

Updated 25 февраля, 10:31

Когда начнётся призыв-2025 и какие новшества ожидают

Призыв-2025: когда начнётся и какие новшества ожидают новобранцев Белгорода

25 февраля 2025, 10:31
Фото: 1MI. Когда начнётся призыв-2025 и какие новшества ожидают
Сюжет
Призыв
С 1 апреля по 15 июля пройдёт очередной весенний призыв в армию. Ждут ли призывников нововведения с учётом того, что сейчас в Госдуме рассматривают несколько законопроектов, которые могут изменить правила призыва на военную службу? Все ответы в нашем материале.

Сроки призыва-2025 и новые правила

Ожидается, что сроки весеннего призыва — 2025 останутся неизменными — с 1 апреля по 15 июля. По традиции президент России Владимир Путин подписывает соответствующий указ в конце марта — в документе будет указано точное число призывников и другая важная информация о текущей кампании. В настоящее время призыву подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет.

2025-й должен был стать годом, когда все призывники получили бы повестки в электронном формате. Однако пока электронный реестр учёта призывников работает в тестовом режиме только в трёх регионах России:

  1. Рязанской области;
  2. Сахалинской области;
  3. Республике Марий Эл.

Поэтому большая часть призывников получит традиционные бумажные повестки. Уклониться от неё не получится, поскольку через семь дней после отправки она всё равно будет считаться вручённой — с момента внесения в реестр повесток Минобороны.

В период весеннего призыва — 2025 большинство призывников получит бумажные повестки
В период весеннего призыва — 2025 большинство призывников получит бумажные повестки. Фото: 1MI

Что будет, если призывник не явится по повестке?

С 1 октября 2023 года действует целая система новых штрафов за уклонение от военной службы, неявку в комиссариат, уклонение от медосмотра и прочие нарушения.

  • Так, за неявку в комиссариат без уважительной причины призывник заплатит штраф от 10 до 30 тысяч рублей.
  • Если, сменив место жительства, гражданин призывного возраста не встал на военный учёт, то к нему будут применены санкции в виде штрафа от 10 до 30 тысяч рублей.
  • Чуть ниже сумма штрафа за непредоставление новых сведений личного характера о смене места жительства, семейного статуса, работы — от 1000 до 5000 рублей.
  • Если же призывник не уведомит комиссариат о своём выезде из России на срок более шести месяцев или обратном въезде в Россию, то будет оштрафован на сумму от 5 до 15 тысяч рублей.
С 1 октября 2023 года действует целая система новых штрафов за уклонение от военной службы
С 1 октября 2023 года действует целая система новых штрафов за уклонение от военной службы. Фото: 1MI

Где будут проходить службу призывники-2025?

Род войск, куда зачисляют новобранца, зависит от:

  • потребностей армии в определённый период;
  • категории годности военнослужащего.

Всех волнует, будут ли отправлять призывников в зону боевых действий. На этот вопрос ответила главный юрист по призыву и мобилизации медицинско-правовой компании «ПризываНет» Клавдия Бакуменко.

«Призывников 2025 года не будут отправлять служить в ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области. Также новобранцев не могут привлечь к выполнению боевых задач на территории Украины», — прокомментировала эксперт
Призывников 2025 года не будут отправлять служить в ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области, сообщила юрист Клавдия Бакуменко
Призывников 2025 года не будут отправлять служить в ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области, сообщила юрист Клавдия Бакуменко. Фото: 1MI

Кто может получить отсрочку и освобождение от армии?

От срочной службы могут быть освобождены:

  • граждане с ограниченными возможностями здоровья;
  • мужчины, уже прошедшие срочную службу;
  • сотрудники, имеющие учёную степень;
  • лица под следствием, отбывающие наказания в местах лишения свободы;
  • а также имеющие непогашенную судимость и отбывающие условное наказание.

Подробности можно изучить в 23 статье федерального закона «О воинской обязанности и военной службе».

Отсрочка от службы предусмотрена:

  • для специалистов из сферы IT;
  • студентов очных отделений вузов;
  • многодетных отцов;
  • отцов-одиночек;
  • граждан, ухаживающих за больными родственниками и др.

Полный список указан в 24 статье федерального закона «О воинской обязанности и военной службе».

От срочной службы могут быть освобождены граждане с ограниченными возможностями здоровья
От срочной службы могут быть освобождены граждане с ограниченными возможностями здоровья. Фото: 1MI

Новые правила призыва, которые вступят в силу в ближайшее время

До призыва остаётся ещё целый месяц. Возможно, мы узнаем о других новшествах в ходе призыва, ведь сейчас депутаты рассматривают целых три инициативы от военного ведомства, касающиеся правил призыва и поступления на военную службу. На актуальные вопросы об этом ответил руководитель группы «Юридическая помощь ОНЛАЙН» Александр Бударагин. Организация предоставляет экспертные комментарии и консультации по различным юридическим вопросам, помогая гражданам ориентироваться в сложных правовых ситуациях.

— Какие новшества ожидают призывников в скором времени?

— В начале 2025 года министерства и парламентарии предложили три инициативы, которые могут существенно изменить правила призыва на военную службу. Инициативы касаются:

  • сроков призывных кампаний,
  • категорий годности призывников,
  • штрафов за несообщение о смене места жительства в военкомат.
Руководитель группы «Юридическая помощь ОНЛАЙН» Александр Бударагин
Руководитель группы «Юридическая помощь ОНЛАЙН» Александр Бударагин. Фото: bydaragin.ru

— Расскажите, пожалуйста, коротко о каждом.

— В частности, законопроект об увеличении срока призыва граждан на военную службу, инициируемый председателем Комитета по обороне ГД РФ Андреем Картаполовым, предлагает внести изменения в ст. 28 и 29 Закона «О воинской обязанности и военной службе». Новые правила гласят: если решение о призыве на службу не смогли исполнить, то призывника смогут забрать в армию во время следующих двух призывных кампаний. 27 января правительственная комиссия по законопроектной деятельности уже одобрила документ.

Помимо этого, проект предполагает создание единых призывных комиссий в городах федерального значения, а также для нескольких муниципальных районов, муниципальных и городских округов (по аналогии со столичной Объединённой муниципальной призывной комиссией). Картаполов рассчитывает, что законопроект рассмотрят в Думе до начала весеннего призыва.

Ещё одна инициатива главы думского Комитета по обороне касается увеличения штрафов за то, что гражданин не уведомил военкомат о смене своего места жительства. Правкомиссия по законопроектной деятельности 3 февраля этот законопроект тоже поддержала. Он предусматривает поправки в ст. 21.5 КоАО («Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учёту»). В действующем положении штраф за несообщение о смене места жительства составляет 1000 — 5000 рублей, но он может вырасти до 10 000 — 20 000 рублей, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на текст законопроекта. Впрочем, Картаполов в разговоре с «Ведомостями» сообщил, что размеры штрафов в финальной версии проекта могут быть и другими.

Кроме этого, Минобороны подготовило поправки в положение «О военно-врачебной экспертизе» (ВВЭ), на основе результатов которой присваивается категория годности к военной службе. Соответствующий проект постановления правительства («О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 4 июля 2013 г. N 565») опубликован 3 февраля на портале проектов нормативных правовых актов.

— Сейчас в прессе и в соцсетях активно обсуждают поправки в ВВЭ. Если они будут приняты, как поменяются критерии отбора на военную службу по состоянию здоровья?

— В конце 2024 года Минобороны РФ инициировало проект, предусматривающий обновление категорий годности к прохождению военной службы. Проект затрагивает как лиц, которые впервые встают на воинский учёт, так и тех, кто намерен поступить на военную службу по контракту или уже является офицером. В настоящее время подводятся итоги общественного обсуждения текста поправок. В отсутствие официальных разъяснений от ведомств можем сообщить следующую информацию.

В проекте предложено пересмотреть категорию годности для граждан, которым диагностирован сифилис в стадиях «первичного, вторичного или скрытого течения с замедленной негативацией микрореакции преципитации крови» (состояние, при котором не происходит полного излечения, но после терапии наблюдается снижение титра антител). Для таких лиц предусмотрена категория «годен с незначительными ограничениями», что подразумевает возможность их службы, но с некоторыми оговорками, в отличие от прежней категории «ограниченно годен».

Также Минобороны предложило уточнить подходы к оценке годности граждан с рядом других медицинских состояний, таких как невротические расстройства, гипертония, а также посттравматические и послеоперационные дефекты костей черепа.

Кроме того, поправки предполагают: если в процессе освидетельствования были обнаружены нарушения, которые повлияли на заключение медкомиссии, в том числе о связи травмы или болезни, при этом нет необходимости в дополнительных обследованиях, вышестоящая комиссия или Центр военно-врачебной экспертизы ФСБ России смогут отменить это заключение. В таком случае назначат повторное освидетельствование. Оно может быть проведено дистанционно (по документам) или той же комиссией, которая проводила первый осмотр.

Минобороны РФ инициировало проект, предусматривающий обновление категорий годности
Минобороны РФ инициировало проект, предусматривающий обновление категорий годности. Фото: 1MI

Весенний призыв в 2025 году пройдёт в привычные сроки и продлится 3,5 месяца. Есть вероятность, что к началу кампании изменятся некоторые правила призыва и поступления на военную службу. Всё зависит от рассмотрения Госдумой новых инициатив от военного ведомства.

Читайте также:
Правила ужесточаются? Что может измениться для призывников в 2025 годуПенсии-2025: все изменения и новшества в 2025 годуГладков: более 7 тысяч белгородцев получили компенсации за аренду жилья с начала СВО
#Алла Хан#Общество#Белгородская область#Призыв#Армия#Военные#Призывники#Военнослужащие#Белгород#Весенний призыв
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика