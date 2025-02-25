Призыв-2025: когда начнётся и какие новшества ожидают новобранцев Белгорода

Posted 25 февраля, 10:31
Published 25 февраля, 10:31
Modified 25 февраля, 10:31
Updated 25 февраля, 10:31
Ожидается, что сроки весеннего призыва — 2025 останутся неизменными — с 1 апреля по 15 июля. По традиции президент России Владимир Путин подписывает соответствующий указ в конце марта — в документе будет указано точное число призывников и другая важная информация о текущей кампании. В настоящее время призыву подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет.
2025-й должен был стать годом, когда все призывники получили бы повестки в электронном формате. Однако пока электронный реестр учёта призывников работает в тестовом режиме только в трёх регионах России:
Поэтому большая часть призывников получит традиционные бумажные повестки. Уклониться от неё не получится, поскольку через семь дней после отправки она всё равно будет считаться вручённой — с момента внесения в реестр повесток Минобороны.
С 1 октября 2023 года действует целая система новых штрафов за уклонение от военной службы, неявку в комиссариат, уклонение от медосмотра и прочие нарушения.
Род войск, куда зачисляют новобранца, зависит от:
Всех волнует, будут ли отправлять призывников в зону боевых действий. На этот вопрос ответила главный юрист по призыву и мобилизации медицинско-правовой компании «ПризываНет» Клавдия Бакуменко.
«Призывников 2025 года не будут отправлять служить в ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области. Также новобранцев не могут привлечь к выполнению боевых задач на территории Украины», — прокомментировала эксперт
От срочной службы могут быть освобождены:
Подробности можно изучить в 23 статье федерального закона «О воинской обязанности и военной службе».
Отсрочка от службы предусмотрена:
Полный список указан в 24 статье федерального закона «О воинской обязанности и военной службе».
До призыва остаётся ещё целый месяц. Возможно, мы узнаем о других новшествах в ходе призыва, ведь сейчас депутаты рассматривают целых три инициативы от военного ведомства, касающиеся правил призыва и поступления на военную службу. На актуальные вопросы об этом ответил руководитель группы «Юридическая помощь ОНЛАЙН» Александр Бударагин. Организация предоставляет экспертные комментарии и консультации по различным юридическим вопросам, помогая гражданам ориентироваться в сложных правовых ситуациях.
— Какие новшества ожидают призывников в скором времени?
— В начале 2025 года министерства и парламентарии предложили три инициативы, которые могут существенно изменить правила призыва на военную службу. Инициативы касаются:
— Расскажите, пожалуйста, коротко о каждом.
— В частности, законопроект об увеличении срока призыва граждан на военную службу, инициируемый председателем Комитета по обороне ГД РФ Андреем Картаполовым, предлагает внести изменения в ст. 28 и 29 Закона «О воинской обязанности и военной службе». Новые правила гласят: если решение о призыве на службу не смогли исполнить, то призывника смогут забрать в армию во время следующих двух призывных кампаний. 27 января правительственная комиссия по законопроектной деятельности уже одобрила документ.
Помимо этого, проект предполагает создание единых призывных комиссий в городах федерального значения, а также для нескольких муниципальных районов, муниципальных и городских округов (по аналогии со столичной Объединённой муниципальной призывной комиссией). Картаполов рассчитывает, что законопроект рассмотрят в Думе до начала весеннего призыва.
Ещё одна инициатива главы думского Комитета по обороне касается увеличения штрафов за то, что гражданин не уведомил военкомат о смене своего места жительства. Правкомиссия по законопроектной деятельности 3 февраля этот законопроект тоже поддержала. Он предусматривает поправки в ст. 21.5 КоАО («Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учёту»). В действующем положении штраф за несообщение о смене места жительства составляет 1000 — 5000 рублей, но он может вырасти до 10 000 — 20 000 рублей, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на текст законопроекта. Впрочем, Картаполов в разговоре с «Ведомостями» сообщил, что размеры штрафов в финальной версии проекта могут быть и другими.
Кроме этого, Минобороны подготовило поправки в положение «О военно-врачебной экспертизе» (ВВЭ), на основе результатов которой присваивается категория годности к военной службе. Соответствующий проект постановления правительства («О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 4 июля 2013 г. N 565») опубликован 3 февраля на портале проектов нормативных правовых актов.
— Сейчас в прессе и в соцсетях активно обсуждают поправки в ВВЭ. Если они будут приняты, как поменяются критерии отбора на военную службу по состоянию здоровья?
— В конце 2024 года Минобороны РФ инициировало проект, предусматривающий обновление категорий годности к прохождению военной службы. Проект затрагивает как лиц, которые впервые встают на воинский учёт, так и тех, кто намерен поступить на военную службу по контракту или уже является офицером. В настоящее время подводятся итоги общественного обсуждения текста поправок. В отсутствие официальных разъяснений от ведомств можем сообщить следующую информацию.
В проекте предложено пересмотреть категорию годности для граждан, которым диагностирован сифилис в стадиях «первичного, вторичного или скрытого течения с замедленной негативацией микрореакции преципитации крови» (состояние, при котором не происходит полного излечения, но после терапии наблюдается снижение титра антител). Для таких лиц предусмотрена категория «годен с незначительными ограничениями», что подразумевает возможность их службы, но с некоторыми оговорками, в отличие от прежней категории «ограниченно годен».
Также Минобороны предложило уточнить подходы к оценке годности граждан с рядом других медицинских состояний, таких как невротические расстройства, гипертония, а также посттравматические и послеоперационные дефекты костей черепа.
Кроме того, поправки предполагают: если в процессе освидетельствования были обнаружены нарушения, которые повлияли на заключение медкомиссии, в том числе о связи травмы или болезни, при этом нет необходимости в дополнительных обследованиях, вышестоящая комиссия или Центр военно-врачебной экспертизы ФСБ России смогут отменить это заключение. В таком случае назначат повторное освидетельствование. Оно может быть проведено дистанционно (по документам) или той же комиссией, которая проводила первый осмотр.
Весенний призыв в 2025 году пройдёт в привычные сроки и продлится 3,5 месяца. Есть вероятность, что к началу кампании изменятся некоторые правила призыва и поступления на военную службу. Всё зависит от рассмотрения Госдумой новых инициатив от военного ведомства.