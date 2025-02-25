Призыв-2025: когда начнётся и какие новшества ожидают новобранцев Белгорода

Ещё одна инициатива главы думского Комитета по обороне касается увеличения штрафов за то, что гражданин не уведомил военкомат о смене своего места жительства. Правкомиссия по законопроектной деятельности 3 февраля этот законопроект тоже поддержала. Он предусматривает поправки в ст. 21.5 КоАО («Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учёту»). В действующем положении штраф за несообщение о смене места жительства составляет 1000 — 5000 рублей, но он может вырасти до 10 000 — 20 000 рублей, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на текст законопроекта. Впрочем, Картаполов в разговоре с «Ведомостями» сообщил, что размеры штрафов в финальной версии проекта могут быть и другими.