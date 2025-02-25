Прецедент на всю Россию: на рынке Белгорода фиктивно работали более 50 мигрантов

Posted 25 февраля, 14:31
Published 25 февраля, 14:31
Modified 25 февраля, 14:33
Updated 25 февраля, 14:33
В прошлом году в Белгороде на миграционный учёт встало более 13 тысяч иностранных граждан, в 2023 году было 17 тысяч. Такая тенденция связана с оперативной обстановкой в городе: как только в нём становится спокойнее, мигранты снова начинают приезжать.
Правоохранительные органы провели более 500 мероприятий по контролю за соблюдением миграционного законодательства. Проверки охватили около 495 объектов жилого сектора, мест пребывания граждан, а также 15 юридических лиц.
В результате этих мероприятий были сокращены сроки пребывания 164 иностранцев на территории Российской Федерации, 28 человек выдворили в административном порядке. Кроме того, выявили около 210 уголовных преступлений.
Одним из самых резонансных стало дело мигрантов на фермерском рынке «Мирный». Там обнаружили 51 мигранта, они заключили фиктивные договоры о трудоустройстве, но фактически не работали.