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Posted 25 февраля, 14:31

Published 25 февраля, 14:31

Modified 25 февраля, 14:33

Updated 25 февраля, 14:33

За 2024 год в Белгороде на учёт встали более 13 тысяч мигрантов

Прецедент на всю Россию: на рынке Белгорода фиктивно работали более 50 мигрантов

25 февраля 2025, 14:31
Фото: Изображение Midjourney. За 2024 год в Белгороде на учёт встали более 13 тысяч мигрантов

Количество мигрантов в Белгороде растёт, как только прекращаются обстрелы

На горсовете рассказали о нарушениях миграционного законодательства за 2024 год. Одно из них стало прецедентным случаем для всей страны.

В прошлом году в Белгороде на миграционный учёт встало более 13 тысяч иностранных граждан, в 2023 году было 17 тысяч. Такая тенденция связана с оперативной обстановкой в городе: как только в нём становится спокойнее, мигранты снова начинают приезжать.

Правоохранительные органы провели более 500 мероприятий по контролю за соблюдением миграционного законодательства. Проверки охватили около 495 объектов жилого сектора, мест пребывания граждан, а также 15 юридических лиц.

В результате этих мероприятий были сокращены сроки пребывания 164 иностранцев на территории Российской Федерации, 28 человек выдворили в административном порядке. Кроме того, выявили около 210 уголовных преступлений.

Одним из самых резонансных стало дело мигрантов на фермерском рынке «Мирный». Там обнаружили 51 мигранта, они заключили фиктивные договоры о трудоустройстве, но фактически не работали.

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#Валерия Колесникова#Мигранты#Нарушения#Преступления#Миграционное законодательство#Белгород
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