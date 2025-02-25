Прецедент на всю Россию: на рынке Белгорода фиктивно работали более 50 мигрантов

В прошлом году в Белгороде на миграционный учёт встало более 13 тысяч иностранных граждан, в 2023 году было 17 тысяч. Такая тенденция связана с оперативной обстановкой в городе: как только в нём становится спокойнее, мигранты снова начинают приезжать.