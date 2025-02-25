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Posted 25 февраля, 11:27

Published 25 февраля, 11:27

Modified 25 февраля, 11:27

Updated 25 февраля, 11:27

При атаке БПЛА и пожаре в приюте Строителя погибли и пострадали собаки

Пострадавший от БПЛА приют для собак под Белгородом не восстановили в срок

25 февраля 2025, 11:27
Фото: 1MI. При атаке БПЛА и пожаре в приюте Строителя погибли и пострадали собаки
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Приют для животных
Приют обещали восстановить к февралю. В итоге сроки ремонта продлили на три месяца.

Приют для собак в Строителе, пострадавший в ноябре 2024 года из-за атаки ВСУ, не смогли восстановить к обещанному сроку, сообщает Go 31. В результате пожара некоторые животные погибли, а другие скончались позже из-за отравления гарью.

Глава Яковлевского округа Олег Медведев ранее заявил, что ремонт приюта должны закончить к 1 февраля. Однако оказалось, что контракт ещё не заключили.

Документы оформят до 15 марта, а ремонт обойдётся в 8,2 млн рублей из бюджета Яковлевского округа. Теперь ожидается, что работы закончат к 1 июня.

Пока приют закрыт, 39 собак передали Белгорблагоустройству, 19 отправили в «Лучик надежды», ещё трёх взяли волонтёры.

Напомним, приют для животных в Строителе пострадал 26 ноября после отражения атаки БПЛА — произошёл пожар.

Что будет с приютом, попавшим под удар БПЛА под Белгородом, и его собаками?
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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Ремонт#Строитель#Собаки#Белгород#Приют для животных#Атака ВСУ
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