Пострадавший от БПЛА приют для собак под Белгородом не восстановили в срок

Posted 25 февраля, 11:27
Published 25 февраля, 11:27
Modified 25 февраля, 11:27
Updated 25 февраля, 11:27
Приют для собак в Строителе, пострадавший в ноябре 2024 года из-за атаки ВСУ, не смогли восстановить к обещанному сроку, сообщает Go 31. В результате пожара некоторые животные погибли, а другие скончались позже из-за отравления гарью.
Глава Яковлевского округа Олег Медведев ранее заявил, что ремонт приюта должны закончить к 1 февраля. Однако оказалось, что контракт ещё не заключили.
Документы оформят до 15 марта, а ремонт обойдётся в 8,2 млн рублей из бюджета Яковлевского округа. Теперь ожидается, что работы закончат к 1 июня.
Пока приют закрыт, 39 собак передали Белгорблагоустройству, 19 отправили в «Лучик надежды», ещё трёх взяли волонтёры.
Напомним, приют для животных в Строителе пострадал 26 ноября после отражения атаки БПЛА — произошёл пожар.