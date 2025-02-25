После стрельбы под Белгородом нашли двух убитых косуль

Posted 25 февраля, 14:04
Published 25 февраля, 14:04
Modified 25 февраля, 14:04
Updated 25 февраля, 14:04
По данным УМВД, в Яковлевском округе 21 февраля поступило сообщение о выстрелах в урочище Плоское. На месте полиция обнаружила нескольких мужчин на автомобилях. В одной из машин было шесть охотничьих ружей, два из которых не зарегистрированы.
Территорию проверили и нашли туши двух убитых косуль. Подозреваемым стал 73-летний местный житель. Ущерб для госохотфонда составил 80 000 рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота», что может привести к лишению свободы до двух лет. Начато расследование.
Напомним, что в Белгородской области всё ещё запрещена любительская и спортивная охота.
Ранее 49-летнего жителя Старого Оскола поймали на незаконной охоте на территории «Дмитриевский». Мужчина использовал тепловизор и ружьё с ночным прицелом для выслеживания кабана. Он не имел разрешения на охоту и проигнорировал запрет. Нарушитель признал свою вину. Его оштрафовали на 15 тыс. рублей, а охотничье оборудование конфисковали и передали в государственное пользование.