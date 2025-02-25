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Posted 25 февраля, 14:04

Published 25 февраля, 14:04

Modified 25 февраля, 14:04

Updated 25 февраля, 14:04

Охотничье ружьё

После стрельбы под Белгородом нашли двух убитых косуль

25 февраля 2025, 14:04
Фото: 1MI. Охотничье ружьё

Пожилой белгородец незаконно охотился с друзьями

Ущерб от убийства животных составил 80 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.

По данным УМВД, в Яковлевском округе 21 февраля поступило сообщение о выстрелах в урочище Плоское. На месте полиция обнаружила нескольких мужчин на автомобилях. В одной из машин было шесть охотничьих ружей, два из которых не зарегистрированы.

Территорию проверили и нашли туши двух убитых косуль. Подозреваемым стал 73-летний местный житель. Ущерб для госохотфонда составил 80 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота», что может привести к лишению свободы до двух лет. Начато расследование.

Напомним, что в Белгородской области всё ещё запрещена любительская и спортивная охота.

Ранее 49-летнего жителя Старого Оскола поймали на незаконной охоте на территории «Дмитриевский». Мужчина использовал тепловизор и ружьё с ночным прицелом для выслеживания кабана. Он не имел разрешения на охоту и проигнорировал запрет. Нарушитель признал свою вину. Его оштрафовали на 15 тыс. рублей, а охотничье оборудование конфисковали и передали в государственное пользование.

Ночной прицел с тепловизором не помог: белгородца поймали на незаконной охоте
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#Анна Селищева#Белгородская область#Происшествия#Белгород#Косули#Незаконная охота#Яковлевский горокруг
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