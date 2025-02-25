После стрельбы под Белгородом нашли двух убитых косуль

По данным УМВД, в Яковлевском округе 21 февраля поступило сообщение о выстрелах в урочище Плоское. На месте полиция обнаружила нескольких мужчин на автомобилях. В одной из машин было шесть охотничьих ружей, два из которых не зарегистрированы.