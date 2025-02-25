Пока в Белгороде вновь гремели взрывы, жителям продлили льготную ипотеку под 2%

Posted 25 февраля, 15:30
Published 25 февраля, 15:30
Modified 25 февраля, 15:30
Updated 25 февраля, 15:30
После серии взрывов, прогремевших сегодня в Белгороде и области, появились разрушения в Яковлевском горокруге, а именно — в Томаровке. Там повреждены кровля дома и авто. Жертв не было.
Есть предположения, что регион атаковали РСЗО HIMARS, Vampire и «Ольха». Однако подтверждения от Минобороны не было.
Отметим, что взрывы в Белгороде и регионе гремят уже второй день подряд.
Горожане просят оставить арт-объект «Сердце Белгорода» на прежнем месте, не заменяя его новым монументом . Многие белгородцы считают, что новый памятник не вписывается в архитектуру города и не может заменить символ памяти.
Другие же не против нового памятника, но на другом месте, чтобы сохранить арт-объект, ставший в своё время народным мемориалом.
Мэр города Валентин Демидов пообещал найти достойное место для «раненого сердца». Также он напомнил, что белгородцы сами выбрали дизайн нового памятника, который установят до 9 мая.
В память о 25 погибших мирных жителях при обстреле Белгорода 30 декабря 2023 года установят новый памятник. Скульптор Андрей Коробцов представил три макета, которые оценили белгородцы.
В Белгородской области продолжат программу льготной ипотеки для семей, потерявших жильё из-за обстрелов ВСУ. Белгородцы смогут купить новое жильё с пониженной ставкой 2% ещё на протяжении двух лет. Такая мера поддержки распространяется также на Курскую область.
Похожая ипотека действует и в новых регионах страны.