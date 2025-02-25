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Posted 25 февраля, 15:30

Published 25 февраля, 15:30

Modified 25 февраля, 15:30

Updated 25 февраля, 15:30

«Сердце Белгорода»

Пока в Белгороде вновь гремели взрывы, жителям продлили льготную ипотеку под 2%

25 февраля 2025, 15:30
Фото: bel.ru. «Сердце Белгорода»
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В Белгороде вновь было громко, а горожане тем временем просили не убирать «раненое сердце» ради нового памятника. Пришли новости и от федерального Минфина — о льготной ипотеке.

В Белгороде вновь было громко

После серии взрывов, прогремевших сегодня в Белгороде и области, появились разрушения в Яковлевском горокруге, а именно — в Томаровке. Там повреждены кровля дома и авто. Жертв не было.

Есть предположения, что регион атаковали РСЗО HIMARS, Vampire и «Ольха». Однако подтверждения от Минобороны не было.

Отметим, что взрывы в Белгороде и регионе гремят уже второй день подряд.

Что известно о последствиях взрывов в Белгороде и регионе?
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Белгородцы просят не трогать «раненое сердце»

Горожане просят оставить арт-объект «Сердце Белгорода» на прежнем месте, не заменяя его новым монументом . Многие белгородцы считают, что новый памятник не вписывается в архитектуру города и не может заменить символ памяти.

Другие же не против нового памятника, но на другом месте, чтобы сохранить арт-объект, ставший в своё время народным мемориалом.

Мэр города Валентин Демидов пообещал найти достойное место для «раненого сердца». Также он напомнил, что белгородцы сами выбрали дизайн нового памятника, который установят до 9 мая.

В память о 25 погибших мирных жителях при обстреле Белгорода 30 декабря 2023 года установят новый памятник. Скульптор Андрей Коробцов представил три макета, которые оценили белгородцы.

Новый памятник не впишется? Белгородцы просят сохранить «Раненое сердце»
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Льготную ипотеку продлили

В Белгородской области продолжат программу льготной ипотеки для семей, потерявших жильё из-за обстрелов ВСУ. Белгородцы смогут купить новое жильё с пониженной ставкой 2% ещё на протяжении двух лет. Такая мера поддержки распространяется также на Курскую область.

Похожая ипотека действует и в новых регионах страны.

Белгородцам продлили льготную ипотеку под 2%. Кто сможет ею воспользоваться?
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