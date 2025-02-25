Передали эстафету? В Белгородской области грипп стали чаще выявлять у взрослых

В Белгородской области продолжается рост заболеваемости вирусными заболеваниями. На неделе с 17 по 23 февраля около 13 тыс. человек считались заболевшими. При этом увеличения числа болеющих среди детей нет, но среди взрослых, наоборот, рост заметили.