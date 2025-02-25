Передали эстафету? В Белгородской области грипп стали чаще выявлять у взрослых

Posted 25 февраля, 11:33
Published 25 февраля, 11:33
Modified 25 февраля, 11:35
Updated 25 февраля, 11:35
В Белгородской области продолжается рост заболеваемости вирусными заболеваниями. На неделе с 17 по 23 февраля около 13 тыс. человек считались заболевшими. При этом увеличения числа болеющих среди детей нет, но среди взрослых, наоборот, рост заметили.
За неделю было госпитализировано 320 человек, это 3,2% от общего числа инфицированных. В начале февраля сообщалось о чуть больше 260 белгородцах, прибывающих в стационарах из-за вирусных инфекций.
Среди болеющих больше всего, как и ранее, выявлено гриппа. Вирус covid-19 выявили в 3,3% случаях находок.
В целом ситуация остаётся в норме, уточняет руководитель Роспотребнадзора по Белгородской области Елена Оглезнева.