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Posted 25 февраля, 11:33

Published 25 февраля, 11:33

Modified 25 февраля, 11:35

Updated 25 февраля, 11:35

Среди болеющих белгородцев теперь больше взрослых

Передали эстафету? В Белгородской области грипп стали чаще выявлять у взрослых

25 февраля 2025, 11:33
Фото: Изображение Midjourney.

Среди болеющих белгородцев теперь больше взрослых

Сезон гриппа и простуд продолжается в Белгородской области. Сейчас инфекция перебралась и на взрослых — среди них замечен рост, хотя ранее он отмечался среди несовершеннолетних.

В Белгородской области продолжается рост заболеваемости вирусными заболеваниями. На неделе с 17 по 23 февраля около 13 тыс. человек считались заболевшими. При этом увеличения числа болеющих среди детей нет, но среди взрослых, наоборот, рост заметили.

За неделю было госпитализировано 320 человек, это 3,2% от общего числа инфицированных. В начале февраля сообщалось о чуть больше 260 белгородцах, прибывающих в стационарах из-за вирусных инфекций.

Среди болеющих больше всего, как и ранее, выявлено гриппа. Вирус covid-19 выявили в 3,3% случаях находок.

В целом ситуация остаётся в норме, уточняет руководитель Роспотребнадзора по Белгородской области Елена Оглезнева.

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#Алёна Мальцева#Белгород
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