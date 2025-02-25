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Posted 25 февраля, 11:03

Published 25 февраля, 11:03

Modified 25 февраля, 11:03

Updated 25 февраля, 11:03

Бешенство в этом году чаще находят у собак

От какой болезни стали чаще умирать собаки в Белгородской области?

25 февраля 2025, 11:03
Фото: Изображение Midjourney. Бешенство в этом году чаще находят у собак

Уже больше 10 случаев бешенства выявили в Белгородской области

Ещё одна собака заразилась бешенством. На этот раз заболевшего питомца нашли в Красненском районе.

Специалисты Белгородской испытательной лаборатории обнаружили ещё одно животное, заболевшее бешенством. Патологический материал доставили из Красненского района.

Сообщается, что с начала года в Белгородской области это уже 11-й случай бешенства животных. Всего было исследовано 32 пробы патологического материала.

Большинство заболевших выявили именно среди собак — шесть случаев.

За прошедшие два месяца очаги бешенства находили в Алексеевском, Грайворонском, Губкинском и Шебекинском округах, а также в Вейделевском, Волоконовском, Красненском и Корочанском районах.

Добавим, что в январе белгородца укусила его собственная собака, которой он пытался помочь с проблемой с глотанием.

При этом жители приграничного региона стали чаще страдать от своих питомцев, поскольку среди них также стали чаще находить заболевших животных.

Белгородцы стали чаще страдать от нападок своих заражённых бешенством питомцев
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Бешенство#Собаки#Белгород
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