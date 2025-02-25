От какой болезни стали чаще умирать собаки в Белгородской области?

Posted 25 февраля, 11:03
Published 25 февраля, 11:03
Modified 25 февраля, 11:03
Updated 25 февраля, 11:03
Специалисты Белгородской испытательной лаборатории обнаружили ещё одно животное, заболевшее бешенством. Патологический материал доставили из Красненского района.
Сообщается, что с начала года в Белгородской области это уже 11-й случай бешенства животных. Всего было исследовано 32 пробы патологического материала.
Большинство заболевших выявили именно среди собак — шесть случаев.
За прошедшие два месяца очаги бешенства находили в Алексеевском, Грайворонском, Губкинском и Шебекинском округах, а также в Вейделевском, Волоконовском, Красненском и Корочанском районах.
Добавим, что в январе белгородца укусила его собственная собака, которой он пытался помочь с проблемой с глотанием.
При этом жители приграничного региона стали чаще страдать от своих питомцев, поскольку среди них также стали чаще находить заболевших животных.