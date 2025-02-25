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Posted 25 февраля, 07:15

Published 25 февраля, 07:15

Modified 25 февраля, 19:13

Updated 25 февраля, 19:13

Сердце Белгорода

Новый памятник не впишется? Белгородцы просят сохранить «раненое сердце»

25 февраля 2025, 07:15
Фото: bel.ru. Сердце Белгорода

Белгородцы просят оставить «раненое сердце» на прежнем месте

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Новости Белгорода
Жители города обращаются к властям с просьбой не переносить символ памяти, а подобрать для нового монумента другое место.
«Оставьте, пожалуйста, наше „раненое сердце“ на месте. Новый памятник нужно поставить где-то поблизости, но не заменяя наш. Может быть, обсудить это с горожанами, проголосовать?» — пишет одна из белгородок в соцсети.

Мэр Белгорода Валентин Демидов ответил, что власти обязательно найдут достойное место для «раненого сердца». Он подчеркнул, что концепция нового памятника, разработанная скульптором, получила общественное одобрение и будет установлена до 9 мая.

Однако многие белгородцы не согласны с переносом.

«Во всех сетях народ просит: оставьте, пожалуйста, сердце! Как можно сердце перенести, а вместо него поставить кусок металла?» — поделилась своим мнением другая жительница.

Горожане также обращают внимание на архитектурную гармонию центра.

«Новый памятник не вписывается в тихую архитектуру города. И самое главное — это НАШЕ сердце…» — отметила одна из участниц обсуждения.

Некоторые предлагают изменить общий облик улицы, если памятник всё же появится в этом месте.

«Если собрались ставить памятник на Белгородском Арбате, так уберите тогда с него странные скульптурные композиции», — просит ещё одна белгородка. Возможно, речь идёт об инсталляции «Социальные сети», а также о «ржавом камне с чемоданом» и ещё одной фигуре, вызвавшей неоднозначную реакцию.

Ранее стало известно, что монумент в память о погибших при обстреле Белгорода 30 декабря 2023 года установят к 9 мая на месте стихийного мемориала «Сердце Белгорода». Решение об открытии ко Дню Победы обсудили на оперативном совещании правительства.

До этого арт-объект сам пострадал при ударе, после чего горожане превратили его в мемориал, оставляя там цветы, свечи и фотографии погибших.

Стало известно, когда установят памятник на месте мемориала «Сердце Белгорода»
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Памятник «Сердце Белгорода» посвящён событиям 30 декабря 2023 года, когда в результате обстрела ВСУ погибли 25 мирных жителей. Скульптор Андрей Коробцов представил три макета, которые оценили белгородцы.

С мемориала «Сердце Белгорода» вновь убрали игрушки и цветы
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Нужно ли на месте "Сердца Белгорода" ставить новый памятник?
Проголосовало: 47 чел.
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