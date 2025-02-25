Новый памятник не впишется? Белгородцы просят сохранить «раненое сердце»

«Если собрались ставить памятник на Белгородском Арбате, так уберите тогда с него странные скульптурные композиции», — просит ещё одна белгородка. Возможно, речь идёт об инсталляции «Социальные сети», а также о «ржавом камне с чемоданом» и ещё одной фигуре, вызвавшей неоднозначную реакцию.