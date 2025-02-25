Новый памятник не впишется? Белгородцы просят сохранить «раненое сердце»

Posted 25 февраля, 07:15
Published 25 февраля, 07:15
Modified 25 февраля, 19:13
Updated 25 февраля, 19:13
«Оставьте, пожалуйста, наше „раненое сердце“ на месте. Новый памятник нужно поставить где-то поблизости, но не заменяя наш. Может быть, обсудить это с горожанами, проголосовать?» — пишет одна из белгородок в соцсети.
Мэр Белгорода Валентин Демидов ответил, что власти обязательно найдут достойное место для «раненого сердца». Он подчеркнул, что концепция нового памятника, разработанная скульптором, получила общественное одобрение и будет установлена до 9 мая.
Однако многие белгородцы не согласны с переносом.
«Во всех сетях народ просит: оставьте, пожалуйста, сердце! Как можно сердце перенести, а вместо него поставить кусок металла?» — поделилась своим мнением другая жительница.
Горожане также обращают внимание на архитектурную гармонию центра.
«Новый памятник не вписывается в тихую архитектуру города. И самое главное — это НАШЕ сердце…» — отметила одна из участниц обсуждения.
Некоторые предлагают изменить общий облик улицы, если памятник всё же появится в этом месте.
«Если собрались ставить памятник на Белгородском Арбате, так уберите тогда с него странные скульптурные композиции», — просит ещё одна белгородка. Возможно, речь идёт об инсталляции «Социальные сети», а также о «ржавом камне с чемоданом» и ещё одной фигуре, вызвавшей неоднозначную реакцию.
Ранее стало известно, что монумент в память о погибших при обстреле Белгорода 30 декабря 2023 года установят к 9 мая на месте стихийного мемориала «Сердце Белгорода». Решение об открытии ко Дню Победы обсудили на оперативном совещании правительства.
До этого арт-объект сам пострадал при ударе, после чего горожане превратили его в мемориал, оставляя там цветы, свечи и фотографии погибших.
Памятник «Сердце Белгорода» посвящён событиям 30 декабря 2023 года, когда в результате обстрела ВСУ погибли 25 мирных жителей. Скульптор Андрей Коробцов представил три макета, которые оценили белгородцы.