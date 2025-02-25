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Posted 25 февраля, 09:38

Published 25 февраля, 09:38

Modified 25 февраля, 09:38

Updated 25 февраля, 09:38

Дорожные знаки

Новые дорожные знаки появятся в России? Что изменится

25 февраля 2025, 09:38
Фото: 1MI. Дорожные знаки

Росстандарт представил ГОСТ с новыми дорожными знаками

Сюжет
Пдд
В Росстандарте утвердили изменения в ГОСТ, регулирующем использование дорожных знаков.

Новый стандарт вводит дополнительные указатели, обновляет дизайн существующих и позволяет сокращать их количество. Региональные власти могут внедрять нововведения уже сейчас, однако обязательным ГОСТ станет с 1 января 2026 года, сообщает «Коммерсант».

Среди ключевых изменений — появление знака «Глухие», который будет предупреждать водителей о слабослышащих пешеходах. Он может размещаться возле специализированных учреждений или мест проживания таких людей.

На знаках парковки теперь можно указывать способ постановки автомобиля, а ограничения скорости могут сопровождаться предупреждением о наличии «лежачего полицейского».

Также обновлена табличка, уточняющая период действия знаков: теперь, помимо часов и дней недели, можно указывать месяцы. Кроме того, объединены некоторые указатели: например, знак «Рекомендуемое ограничение скорости» может размещаться вместе с обозначением «Искусственная неровность», а знак парковки — с изображением схемы расположения автомобиля.

Дополнительно ГОСТ допускает использование вертикального варианта знака «Стоп-линия», а в некоторых случаях его и вовсе можно заменить разметкой. На дорожных указателях появится возможность временного скрытия части информации с помощью красной магнитной ленты вместо традиционных чехлов.

Новые дорожные знаки
Новые дорожные знаки. Фото: «Коммерсант»

Ранее в Белгороде на улице Щорса выявили нарушения в установке дорожных знаков. Горожанин обратил внимание, что в районе остановок «Водстрой» и «5 Августа» отсутствуют дублирующие знаки 5.19.1 над проезжей частью, что противоречит ГОСТу. По его подсчётам, таких несоответствий может быть около 50. Он направил обращение в мэрию с просьбой устранить недочёты.

В УМВД подтвердили, что нарушения действительно есть, и вынесли предостережение ответственным лицам. В мэрии сообщили, что работы по приведению знаков в соответствие со стандартами запланированы на 2025 год и далее, но их выполнение зависит от финансирования.

Это знак: на Щорса в Белгороде нашли нарушения ГОСТа и ГАИ с этим согласилась
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#Анна Селищева#Общество#Пдд#Россия#Правила#Дорожные знаки
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