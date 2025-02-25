Новые дорожные знаки появятся в России? Что изменится

Ранее в Белгороде на улице Щорса выявили нарушения в установке дорожных знаков. Горожанин обратил внимание, что в районе остановок «Водстрой» и «5 Августа» отсутствуют дублирующие знаки 5.19.1 над проезжей частью, что противоречит ГОСТу. По его подсчётам, таких несоответствий может быть около 50. Он направил обращение в мэрию с просьбой устранить недочёты.