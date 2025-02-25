Новые дорожные знаки появятся в России? Что изменится

Posted 25 февраля, 09:38
Published 25 февраля, 09:38
Modified 25 февраля, 09:38
Updated 25 февраля, 09:38
Новый стандарт вводит дополнительные указатели, обновляет дизайн существующих и позволяет сокращать их количество. Региональные власти могут внедрять нововведения уже сейчас, однако обязательным ГОСТ станет с 1 января 2026 года, сообщает «Коммерсант».
Среди ключевых изменений — появление знака «Глухие», который будет предупреждать водителей о слабослышащих пешеходах. Он может размещаться возле специализированных учреждений или мест проживания таких людей.
На знаках парковки теперь можно указывать способ постановки автомобиля, а ограничения скорости могут сопровождаться предупреждением о наличии «лежачего полицейского».
Также обновлена табличка, уточняющая период действия знаков: теперь, помимо часов и дней недели, можно указывать месяцы. Кроме того, объединены некоторые указатели: например, знак «Рекомендуемое ограничение скорости» может размещаться вместе с обозначением «Искусственная неровность», а знак парковки — с изображением схемы расположения автомобиля.
Дополнительно ГОСТ допускает использование вертикального варианта знака «Стоп-линия», а в некоторых случаях его и вовсе можно заменить разметкой. На дорожных указателях появится возможность временного скрытия части информации с помощью красной магнитной ленты вместо традиционных чехлов.
Ранее в Белгороде на улице Щорса выявили нарушения в установке дорожных знаков. Горожанин обратил внимание, что в районе остановок «Водстрой» и «5 Августа» отсутствуют дублирующие знаки 5.19.1 над проезжей частью, что противоречит ГОСТу. По его подсчётам, таких несоответствий может быть около 50. Он направил обращение в мэрию с просьбой устранить недочёты.
В УМВД подтвердили, что нарушения действительно есть, и вынесли предостережение ответственным лицам. В мэрии сообщили, что работы по приведению знаков в соответствие со стандартами запланированы на 2025 год и далее, но их выполнение зависит от финансирования.