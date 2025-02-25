Нацистская символика и лжетеракты: как борются с правонарушениями в Белгороде

Posted 25 февраля, 14:40
Published 25 февраля, 14:40
Modified 25 февраля, 15:14
Updated 25 февраля, 15:14
В прошлом году сотрудники городской полиции составили 13 административных протоколов за пропаганду или публичную демонстрацию нацистской атрибутики или символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ), пять протоколов за дискредитацию ВС РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) и один протокол за распространение экстремистских материалов (ст. 20.29 КоАП РФ).
Отдельное внимание уделили теме телефонных террористов. В 2024 году было зафиксировано около 600 сообщений о готовящихся терактах на объектах социальной инфраструктуры и органов власти и управления города Белгорода. Число объектов, обследованных на наличие взрывоопасных устройств и взрывчатки, «в десятки раз больше». Отрабатывают такие сообщения правоохранители с привлечением кинологических служб и других спецсотрудников.