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Posted 25 февраля, 14:40

Published 25 февраля, 14:40

Modified 25 февраля, 15:14

Updated 25 февраля, 15:14

За дискредитацию ВС РФ против белгородцев составили пять протоколов

Нацистская символика и лжетеракты: как борются с правонарушениями в Белгороде

25 февраля 2025, 14:40
Фото: 1MI.

За дискредитацию ВС РФ против белгородцев составили пять протоколов

Сюжет
Минирование
Множество звонков о минированиях, сотни проверок соцобъектов, десятки дел, в том числе за дискредитацию ВС РФ. Статистикой поделились на сессии горсовета.

В прошлом году сотрудники городской полиции составили 13 административных протоколов за пропаганду или публичную демонстрацию нацистской атрибутики или символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ), пять протоколов за дискредитацию ВС РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) и один протокол за распространение экстремистских материалов (ст. 20.29 КоАП РФ).

Отдельное внимание уделили теме телефонных террористов. В 2024 году было зафиксировано около 600 сообщений о готовящихся терактах на объектах социальной инфраструктуры и органов власти и управления города Белгорода. Число объектов, обследованных на наличие взрывоопасных устройств и взрывчатки, «в десятки раз больше». Отрабатывают такие сообщения правоохранители с привлечением кинологических служб и других спецсотрудников.

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#Валерия Колесникова#Происшествия#Полиция#Минирование#Экстремизм#Терроризм#Белгород#Дискредитация ВС РФ
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