Нацистская символика и лжетеракты: как борются с правонарушениями в Белгороде

Отдельное внимание уделили теме телефонных террористов. В 2024 году было зафиксировано около 600 сообщений о готовящихся терактах на объектах социальной инфраструктуры и органов власти и управления города Белгорода. Число объектов, обследованных на наличие взрывоопасных устройств и взрывчатки, «в десятки раз больше». Отрабатывают такие сообщения правоохранители с привлечением кинологических служб и других спецсотрудников.