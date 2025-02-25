На похороны почётных граждан Белгорода будут выделять до 180 тысяч рублей

На данный момент в Белгороде проживает 21 участник Великой Отечественной войны. Ко Дню Победы, согласно принятым проектам, все они получат звание «Почётный гражданин города Белгорода», а также выплату от администрации в размере 90 тысяч рублей. Кроме того, им полагается федеральная выплата. Также их получат ещё несколько льготных групп белгородцев.