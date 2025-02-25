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Posted 25 февраля, 15:12

Published 25 февраля, 15:12

Modified 25 февраля, 15:14

Updated 25 февраля, 15:14

Соцвыплаты

На похороны почётных граждан Белгорода будут выделять до 180 тысяч рублей

25 февраля 2025, 15:12
Фото: 1MI. Соцвыплаты
Сюжет
Новости Белгорода
В Белгороде к 9 мая ветераны получат звание «Почётных граждан» и выплату в 90 тыс. руб. Горсовет также одобрил проект возмещения расходов на организацию похорон почти до 200 тысяч.

На данный момент в Белгороде проживает 21 участник Великой Отечественной войны. Ко Дню Победы, согласно принятым проектам, все они получат звание «Почётный гражданин города Белгорода», а также выплату от администрации в размере 90 тысяч рублей. Кроме того, им полагается федеральная выплата. Также их получат ещё несколько льготных групп белгородцев.

Кроме того, на заседании горсовета Белгорода от 25 февраля депутаты поддержали проект о возмещении расходов на проведение похорон для обладателей статуса почётного гражданина. Сюда входит захоронение, проведение поминального обеда, изготовление и установка надгробий и оград. Максимально выделяемая сумма составляет 180 тысяч рублей. Ответственным за захоронение необходимо будет предоставить все документы, подтверждающие работы и затраты.

В случае, если такое возмещение получается из федерального бюджета, то из городского бюджета выделяется недостающая сумма, покрывающая расходы из личных средств.

Ко Дню Победы 8 льготных групп белгородцев получат выплаты от 5 до 180 тысяч рублей
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