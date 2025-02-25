На похороны почётных граждан Белгорода будут выделять до 180 тысяч рублей

Posted 25 февраля, 15:12
Published 25 февраля, 15:12
Modified 25 февраля, 15:14
Updated 25 февраля, 15:14
На данный момент в Белгороде проживает 21 участник Великой Отечественной войны. Ко Дню Победы, согласно принятым проектам, все они получат звание «Почётный гражданин города Белгорода», а также выплату от администрации в размере 90 тысяч рублей. Кроме того, им полагается федеральная выплата. Также их получат ещё несколько льготных групп белгородцев.
Кроме того, на заседании горсовета Белгорода от 25 февраля депутаты поддержали проект о возмещении расходов на проведение похорон для обладателей статуса почётного гражданина. Сюда входит захоронение, проведение поминального обеда, изготовление и установка надгробий и оград. Максимально выделяемая сумма составляет 180 тысяч рублей. Ответственным за захоронение необходимо будет предоставить все документы, подтверждающие работы и затраты.
В случае, если такое возмещение получается из федерального бюджета, то из городского бюджета выделяется недостающая сумма, покрывающая расходы из личных средств.