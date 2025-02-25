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Posted 25 февраля, 14:34

Published 25 февраля, 14:34

Modified 25 февраля, 14:36

Updated 25 февраля, 14:36

Увеличение заработной платы

Мэру Белгорода увеличили зарплату на 10%

25 февраля 2025, 14:34
Фото: 1MI. Увеличение заработной платы
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Новости Белгорода
Депутаты поддержали увеличение оклада мэра до 51 175 рублей и повышение классной надбавки для муниципальных работников на 10%.

На традиционном заседании белгородского горсовета, которое проходит каждый последний вторник месяца, рассмотрели проект об увеличении суммы оклада мэра Белгорода и сотрудников мэрии. Депутаты горсовета предложение поддержали.

Ранее журналисты Бел.Ру уже писали, что в 2024 и 2023 году его также изменяли, причём два раза за год. Так, в прошлом октябре оклад подняли до 44 265 рублей, в ноябре — до 46 523 рублей.

Согласно проекту, вынесенного на слушание, оклад градоначальника теперь составит 51 тысячу 175 рублей. С учётом того, что надбавка составляет минимум 300% оклада в месяц, зарплата мэра составит минимум 204 700 рублей. А вот о размерах так и не раскрытых премий Валентина Демидова всё ещё ничего не известно.

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Кроме того, изменится оплата труда и у госслужащих. На сессии также одобрили увеличение классной надбавки для каждой из групп муниципальных работников. В среднем увеличение составило 10% к той сумме, которую получает сотрудник на данный момент.

О том, кого из чиновников это ждёт и какие суммы утвердят, журналисты Бел.Ру ранее также рассказывали.

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#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Оплата труда#Белгород#Госслужащие
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