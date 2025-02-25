Мэру Белгорода увеличили зарплату на 10%

Posted 25 февраля, 14:34
Published 25 февраля, 14:34
Modified 25 февраля, 14:36
Updated 25 февраля, 14:36
На традиционном заседании белгородского горсовета, которое проходит каждый последний вторник месяца, рассмотрели проект об увеличении суммы оклада мэра Белгорода и сотрудников мэрии. Депутаты горсовета предложение поддержали.
Ранее журналисты Бел.Ру уже писали, что в 2024 и 2023 году его также изменяли, причём два раза за год. Так, в прошлом октябре оклад подняли до 44 265 рублей, в ноябре — до 46 523 рублей.
Согласно проекту, вынесенного на слушание, оклад градоначальника теперь составит 51 тысячу 175 рублей. С учётом того, что надбавка составляет минимум 300% оклада в месяц, зарплата мэра составит минимум 204 700 рублей. А вот о размерах так и не раскрытых премий Валентина Демидова всё ещё ничего не известно.
Кроме того, изменится оплата труда и у госслужащих. На сессии также одобрили увеличение классной надбавки для каждой из групп муниципальных работников. В среднем увеличение составило 10% к той сумме, которую получает сотрудник на данный момент.
О том, кого из чиновников это ждёт и какие суммы утвердят, журналисты Бел.Ру ранее также рассказывали.