Мэру Белгорода увеличили зарплату на 10%

Согласно проекту, вынесенного на слушание, оклад градоначальника теперь составит 51 тысячу 175 рублей. С учётом того, что надбавка составляет минимум 300% оклада в месяц, зарплата мэра составит минимум 204 700 рублей. А вот о размерах так и не раскрытых премий Валентина Демидова всё ещё ничего не известно.