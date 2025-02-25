Личные автомобили белгородцев смогут использовать спецслужбы: почему?

Posted 25 февраля, 12:06
Published 25 февраля, 12:06
Modified 25 февраля, 13:08
Updated 25 февраля, 13:08
Госдума приняла закон, позволяющий привлекать личные автомобили граждан при контртеррористической операции (КТО). Документ прошёл второе и третье чтения на сегодняшнем пленарном заседании, сообщает ТАСС.
Законопроект внесли в парламент ещё в октябре прошлого года, а в январе его поддержали в первом чтении.
Согласно действующим нормам можно привлекать частный транспорт для доставки пострадавших в больницы и преследования подозреваемых, если промедление угрожает жизни людей. По новым правилам предполагается, что «транспорт, принадлежащий гражданам и организациям, может быть использован для обеспечения мероприятий по борьбе с терроризмом», пишет агентство.
Напомним, в августе 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции (КТО) из-за угрозы диверсий. До сих пор официальных сообщений о его отмене не было. Аналогичные меры приняты в Брянской и Курской областях.
До этого режим КТО уже вводили в регионе в мае 2023 года на один день. Тогда украинские диверсанты проникли в Грайворонский горокруг.
Отметим, что в Белгородской области продолжают действовать несколько особых режимов, включая федеральный режим ЧС и высокий («жёлтый») уровень террористической опасности. Оперативный штаб подтвердил их актуальность, но о режиме контртеррористической операции (КТО) в официальном ответе не упомянул.
Режим ЧС, изначально введённый в приграничных районах, с августа 2024 года распространился на весь регион. «Жёлтый» уровень террористической опасности действует с 2022 года, его сделали бессрочным в 2023-м.