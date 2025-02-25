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Posted 25 февраля, 12:06

Published 25 февраля, 12:06

Modified 25 февраля, 13:08

Updated 25 февраля, 13:08

Спецслужбы смогут использовать гражданские авто во время режима КТО

Личные автомобили белгородцев смогут использовать спецслужбы: почему?

25 февраля 2025, 12:06
Фото: 1MI. Спецслужбы смогут использовать гражданские авто во время режима КТО

ГД разрешила использовать авто граждан для борьбы с терроризмом при режиме КТО

Сюжет
Приграничье
Госдума разрешила использовать транспорт граждан при контртеррористических операциях.

Госдума приняла закон, позволяющий привлекать личные автомобили граждан при контртеррористической операции (КТО). Документ прошёл второе и третье чтения на сегодняшнем пленарном заседании, сообщает ТАСС.

Законопроект внесли в парламент ещё в октябре прошлого года, а в январе его поддержали в первом чтении.

Согласно действующим нормам можно привлекать частный транспорт для доставки пострадавших в больницы и преследования подозреваемых, если промедление угрожает жизни людей. По новым правилам предполагается, что «транспорт, принадлежащий гражданам и организациям, может быть использован для обеспечения мероприятий по борьбе с терроризмом», пишет агентство.

Напомним, в августе 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции (КТО) из-за угрозы диверсий. До сих пор официальных сообщений о его отмене не было. Аналогичные меры приняты в Брянской и Курской областях.

До этого режим КТО уже вводили в регионе в мае 2023 года на один день. Тогда украинские диверсанты проникли в Грайворонский горокруг.

Отметим, что в Белгородской области продолжают действовать несколько особых режимов, включая федеральный режим ЧС и высокий («жёлтый») уровень террористической опасности. Оперативный штаб подтвердил их актуальность, но о режиме контртеррористической операции (КТО) в официальном ответе не упомянул.

Режим ЧС, изначально введённый в приграничных районах, с августа 2024 года распространился на весь регион. «Жёлтый» уровень террористической опасности действует с 2022 года, его сделали бессрочным в 2023-м.

ЧС или КТО? Какие режимы до сих пор действуют в Белгородской области
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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Авто#Россия#Терроризм#Приграничье#СВО#Режим КТО
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