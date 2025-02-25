Личные автомобили белгородцев смогут использовать спецслужбы: почему?

Согласно действующим нормам можно привлекать частный транспорт для доставки пострадавших в больницы и преследования подозреваемых, если промедление угрожает жизни людей. По новым правилам предполагается, что «транспорт, принадлежащий гражданам и организациям, может быть использован для обеспечения мероприятий по борьбе с терроризмом», пишет агентство.