Коворкинг в антикафе и бизнес-остров: каким будет креатив-таун в Белгороде?

Posted 25 февраля, 07:26
Published 25 февраля, 07:26
Modified 25 февраля, 07:28
Updated 25 февраля, 07:28
Белгородец попросил мэра подробнее рассказать о проекте креатив-тауна, который появится в Центральном парке в рамках его реконструкции.
Валентин Демидов ответил, что это пространство сделают для творческой молодёжи. Ребята не только смогут самореализовываться и развивать свои таланты на площадке, но и обмениваться опытом.
Место смогут посещать и предприниматели, работающие в сфере креативных индустрий — для них организуют мастерские. Реализовать свои идеи в креатив-тауне смогут программисты, фотографы, рекламисты, художники, дизайнеры и другие специалисты.
Кроме того, на месте откроют галерею, где разместят работы белгородцев и других россиян, антикафе с коворкинг-зоной и бизнес-остров, где начинающим предпринимателям будут давать различные советы по их идеям.
Добавим, что в парке уже размещены четыре павильона и один навес, в которых появится креатив-таун. Между ними разместят внутренний дворик, а здания украсят подсветкой.