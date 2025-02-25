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Posted 25 февраля, 07:26

Published 25 февраля, 07:26

Modified 25 февраля, 07:28

Updated 25 февраля, 07:28

Размещённые в парке павильоны креатив-тауна

Коворкинг в антикафе и бизнес-остров: каким будет креатив-таун в Белгороде?

25 февраля 2025, 07:26
Фото: страница Валентина Демидова. Размещённые в парке павильоны креатив-тауна

Мэр Белгорода рассказал подробности о креатив-тауне

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Новости Белгорода
Креатив-таун для творческой молодёжи появится в Центральном парке. Что ещё там будет?

Белгородец попросил мэра подробнее рассказать о проекте креатив-тауна, который появится в Центральном парке в рамках его реконструкции.

Валентин Демидов ответил, что это пространство сделают для творческой молодёжи. Ребята не только смогут самореализовываться и развивать свои таланты на площадке, но и обмениваться опытом.

Место смогут посещать и предприниматели, работающие в сфере креативных индустрий — для них организуют мастерские. Реализовать свои идеи в креатив-тауне смогут программисты, фотографы, рекламисты, художники, дизайнеры и другие специалисты.

Кроме того, на месте откроют галерею, где разместят работы белгородцев и других россиян, антикафе с коворкинг-зоной и бизнес-остров, где начинающим предпринимателям будут давать различные советы по их идеям.

Добавим, что в парке уже размещены четыре павильона и один навес, в которых появится креатив-таун. Между ними разместят внутренний дворик, а здания украсят подсветкой.

Креатив-таун появится в Белгороде: что это и где построят?
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#Александра Склярова#Город#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов#Креатив-таун
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