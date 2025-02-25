Корпус детской больницы в Белгороде закроют? Что говорят власти

Власти отметили, что из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом, а также ухудшившейся эпидемиологической ситуацией в регионе детям продолжат оказывать помощь на базе корпуса №3 областной детской больницы на Садовой в прежнем режиме до апреля текущего года.