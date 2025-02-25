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Posted 25 февраля, 13:32

Published 25 февраля, 13:32

Modified 25 февраля, 13:34

Updated 25 февраля, 13:34

Власти рассказали о судьбе детской больницы в Белгороде

Корпус детской больницы в Белгороде закроют? Что говорят власти

25 февраля 2025, 13:32
Фото: 1MI.

Власти рассказали о судьбе детской больницы в Белгороде

Сюжет
Новости Белгорода
Судьба детской областной больницы на Садовой в Белгороде остаётся под вопросом. Власти прокомментировали слухи о закрытии и рассказали, что будет с медучреждением до апреля.

О неудовлетворительном состоянии медучреждения рассказали родители. Позже появилась информация о закрытии больницы. Журналисты Бел.Ру выяснили подробности.

По официальным данным, в настоящее время министерство здравоохранения области не приняло окончательное решение о перепрофилировании или реорганизации здания детской областной больницы на ул. Садовой в Белгороде.

Власти отметили, что из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом, а также ухудшившейся эпидемиологической ситуацией в регионе детям продолжат оказывать помощь на базе корпуса №3 областной детской больницы на Садовой в прежнем режиме до апреля текущего года.

Так как вопрос о закрытии больницы находится на рассмотрении специалистов министерства здравоохранения региона, более детальную информацию власти могут представить после проведения ряда совещательных и организационных мероприятий.

Напомним, ранее стало известно, что юные спортсмены из Белгородской области попали в больницу в Ставрополье. Подробности — по ссылке.

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#Кристина Семенчук#Грипп#Новости Белгорода#Эксклюзив#Детская больница#Эпидемиологическая ситуация#Белгород#Министерство здравоохранения#Закрытие больницы
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