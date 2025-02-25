Корпус детской больницы в Белгороде закроют? Что говорят власти

Posted 25 февраля, 13:32
Published 25 февраля, 13:32
Modified 25 февраля, 13:34
Updated 25 февраля, 13:34
О неудовлетворительном состоянии медучреждения рассказали родители. Позже появилась информация о закрытии больницы. Журналисты Бел.Ру выяснили подробности.
По официальным данным, в настоящее время министерство здравоохранения области не приняло окончательное решение о перепрофилировании или реорганизации здания детской областной больницы на ул. Садовой в Белгороде.
Власти отметили, что из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом, а также ухудшившейся эпидемиологической ситуацией в регионе детям продолжат оказывать помощь на базе корпуса №3 областной детской больницы на Садовой в прежнем режиме до апреля текущего года.
Так как вопрос о закрытии больницы находится на рассмотрении специалистов министерства здравоохранения региона, более детальную информацию власти могут представить после проведения ряда совещательных и организационных мероприятий.
Напомним, ранее стало известно, что юные спортсмены из Белгородской области попали в больницу в Ставрополье. Подробности — по ссылке.