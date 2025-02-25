«Из редкого металла»? Белгородцы просят объяснить траты на буквы для Сосновки

Один житель даже поинтересовался у мэра, из какого материала сделаны буквы, что их стоимость настолько высока. Однако ответ на свой вопрос белгородец не получил: Валентин Демидов обосновывать стоимость не стал, но отметил, что это было необходимым для развития территории.