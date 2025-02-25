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Posted 25 февраля, 13:23

Published 25 февраля, 13:23

Modified 25 февраля, 13:23

Updated 25 февраля, 13:23

Арт-объект за 18 млн рублей

«Из редкого металла»? Белгородцы просят объяснить траты на буквы для Сосновки

25 февраля 2025, 13:23
Фото: Telegram-канал «Белгород № 1». Арт-объект за 18 млн рублей

Белгородцам объяснили 18-миллионные траты на арт-объект развитием территории

Сюжет
Новости Белгорода
Не все белгородцы оценили внешний вид арт-объекта «Сосновка», который стоил 18 млн рублей. Мэр Валентин Демидов объяснил, что так они развивают эту территорию.

Недавно в парке Белгорода установили новый арт-объект, стоимостью 18 млн рублей. Речь идёт о буквах, образующих слово «Сосновка». На нижних их ярусах установили скамейки и качели, а сами конструкции снабдили подсветкой.

Ещё на стадии проекта белгородцы высказывали недовольство внешним видом инсталляции. Однако после реализации арт-объекта мнение людей не изменилось. Они начали интересоваться, за что администрация отдала столько денег и кто придумал такой дизайн.

Один житель даже поинтересовался у мэра, из какого материала сделаны буквы, что их стоимость настолько высока. Однако ответ на свой вопрос белгородец не получил: Валентин Демидов обосновывать стоимость не стал, но отметил, что это было необходимым для развития территории.

«В Сосновке ежедневно занимаются спортом и гуляют сотни белгородцев. Это одно из самых любимых у горожан мест полезного досуга. Мы активно развиваем эту территорию. Новый арт-объект является частью общей концепции развития одной из самых масштабных рекреационных зон Белгорода», — гласит ответ градоначальника.
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#Александра Склярова#Город#Новости Белгорода#Сосновка#Белгород#Арт-объект#Валентин Демидов#Буквы
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