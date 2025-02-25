«Из редкого металла»? Белгородцы просят объяснить траты на буквы для Сосновки

Posted 25 февраля, 13:23
Published 25 февраля, 13:23
Modified 25 февраля, 13:23
Updated 25 февраля, 13:23
Недавно в парке Белгорода установили новый арт-объект, стоимостью 18 млн рублей. Речь идёт о буквах, образующих слово «Сосновка». На нижних их ярусах установили скамейки и качели, а сами конструкции снабдили подсветкой.
Ещё на стадии проекта белгородцы высказывали недовольство внешним видом инсталляции. Однако после реализации арт-объекта мнение людей не изменилось. Они начали интересоваться, за что администрация отдала столько денег и кто придумал такой дизайн.
Один житель даже поинтересовался у мэра, из какого материала сделаны буквы, что их стоимость настолько высока. Однако ответ на свой вопрос белгородец не получил: Валентин Демидов обосновывать стоимость не стал, но отметил, что это было необходимым для развития территории.
«В Сосновке ежедневно занимаются спортом и гуляют сотни белгородцев. Это одно из самых любимых у горожан мест полезного досуга. Мы активно развиваем эту территорию. Новый арт-объект является частью общей концепции развития одной из самых масштабных рекреационных зон Белгорода», — гласит ответ градоначальника.