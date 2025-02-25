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Posted 25 февраля, 08:57

Published 25 февраля, 08:57

Modified 25 февраля, 08:59

Updated 25 февраля, 08:59

Гладков рассказал о том, как в белгородском приграничье улучшили оказание медпомощи

Гладков рассказал о том, как в белгородском приграничье улучшили оказание медпомощи

25 февраля 2025, 08:57
Фото: 1MI.
Сюжет
Касается каждого
Шебекинский округ получил два медоборудования в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».

В приграничном регионе закупили новое медицинское оборудование для Большетроицкой ЦРБ, расположенной в Шебекинском округе. Всего на эти нужды потратили около 20 млн рублей.

Известно, что в муниципалитет доставили аппарат УЗИ и маммограф. Первое оборудование уже работает, а воспользоваться вторым можно будет примерно через два месяца. За это время технику установят, проведут лицензирование и оформят сертификацию.

Губернатор Вячеслав Гладков добавил, что подобная работа проводится в регионе с 2021 года, чтобы в медучреждениях белгородцам смогли оказывать более эффективную помощь.

Отмечается, что за сутки воспользоваться новым аппаратом УЗИ смогут 25 человек.

Напомним, что осенью 2023 года региону предоставили денежные средства в размере 12,5 млн рублей для покупки оборудования для больных сахарным диабетом. Оснастить планировалось сразу семь медицинских учреждений.

Гладков: в семи белгородских больницах появится новое медоборудование для диабетиков
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#Александра Склярова#Белгородская область#Больница#Касается каждого#Медицинское оборудование#Белгород#Вячеслав Гладков#Хорошие новости
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