Гладков рассказал о том, как в белгородском приграничье улучшили оказание медпомощи

Posted 25 февраля, 08:57
Published 25 февраля, 08:57
Modified 25 февраля, 08:59
Updated 25 февраля, 08:59
В приграничном регионе закупили новое медицинское оборудование для Большетроицкой ЦРБ, расположенной в Шебекинском округе. Всего на эти нужды потратили около 20 млн рублей.
Известно, что в муниципалитет доставили аппарат УЗИ и маммограф. Первое оборудование уже работает, а воспользоваться вторым можно будет примерно через два месяца. За это время технику установят, проведут лицензирование и оформят сертификацию.
Губернатор Вячеслав Гладков добавил, что подобная работа проводится в регионе с 2021 года, чтобы в медучреждениях белгородцам смогли оказывать более эффективную помощь.
Отмечается, что за сутки воспользоваться новым аппаратом УЗИ смогут 25 человек.
Напомним, что осенью 2023 года региону предоставили денежные средства в размере 12,5 млн рублей для покупки оборудования для больных сахарным диабетом. Оснастить планировалось сразу семь медицинских учреждений.