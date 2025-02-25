Гладков: более 7 тысяч белгородцев получили компенсации за аренду жилья с начала СВО

Posted 25 февраля, 07:03
Published 25 февраля, 07:03
Modified 25 февраля, 07:05
Updated 25 февраля, 07:05
Жители приграничных районов Белгородской области продолжают получать частичную компенсацию за аренду жилья. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, с начала СВО выплатами уже воспользовались более 7 тысяч семей, а общая сумма перечислений превысила 550 млн рублей.
Помощь предназначена для тех, чьи дома пострадали от обстрелов, а также для жителей сёл и хуторов, куда временно ограничен въезд. Выплаты начисляют ежемесячно: семьи получают по 20 тысяч рублей, а многодетные — по 40 тысяч. Размер компенсаций постепенно увеличивают. Губернатор подчеркнул, что поддержка продолжится, пока люди не смогут вернуться в свои дома.
Напомним, на прошлой неделе девять жителей Белгородской области получили выплаты за утраченное жильё на сумму 45 млн рублей. Ещё 43 человека оформили документы на новые квартиры, а 122 — находятся в процессе подписания.
На этой неделе компенсации в размере 150 млн рублей получат ещё 25 белгородцев, сообщила министр строительства региона Оксана Козлитина.