Гладков: более 7 тысяч белгородцев получили компенсации за аренду жилья с начала СВО

Помощь предназначена для тех, чьи дома пострадали от обстрелов, а также для жителей сёл и хуторов, куда временно ограничен въезд. Выплаты начисляют ежемесячно: семьи получают по 20 тысяч рублей, а многодетные — по 40 тысяч. Размер компенсаций постепенно увеличивают. Губернатор подчеркнул, что поддержка продолжится, пока люди не смогут вернуться в свои дома.