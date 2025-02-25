Эксперт ВТБ: возвращение в Россию Visa и Mastercard при санкциях — маловероятно

По мнению Пьянова, только отмена санкций США в отношении НСПК может открыть путь для восстановления работы американских платёжных систем на территории России. Однако на данный момент нет никаких признаков, указывающих на такое развитие событий. Эксперты подчёркивают, что НСПК не имеет возможности самостоятельно инициировать этот процесс, поскольку переход на отечественные платёжные системы уже завершился.