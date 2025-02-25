Эксперт ВТБ: возвращение в Россию Visa и Mastercard при санкциях — маловероятно

Posted 25 февраля, 14:26
Published 25 февраля, 14:26
Modified 25 февраля, 14:28
Updated 25 февраля, 14:28
Пьянов обратил внимание на то, что даже при наличии новостей о потенциальном возобновлении работы, процесс их возвращения будет сопряжён с большими сложностями.
Ключевым фактором является статус Национальной системы платёжных карт (НСПК), находящейся под санкциями США. Поскольку российские внутренние транзакции обязаны проходить через НСПК, отмена этого требования представляется маловероятной.
По мнению Пьянова, только отмена санкций США в отношении НСПК может открыть путь для восстановления работы американских платёжных систем на территории России. Однако на данный момент нет никаких признаков, указывающих на такое развитие событий. Эксперты подчёркивают, что НСПК не имеет возможности самостоятельно инициировать этот процесс, поскольку переход на отечественные платёжные системы уже завершился.
По словам специалиста ВТБ, возвращение Visa и Mastercard не будет иметь большого значения, а разрешение на их возвращение может быть увязано с компромиссами в других областях. Дмитрий Пьянов заключил: «До настоящего времени нет официальной информации, подтверждающей возможность возобновления деятельности международных платёжных систем».