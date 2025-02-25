«Эфко» отказалось комментировать декабрьский пожар в цехе, где погибли двое

В ночь с четвёртого на пятое декабря 2024 года в помещении промышленного цеха на территории Алексеевского округа возник пожар. Это произошло на территории завода «Эфко». В результате пожара погиб молодой работник в возрасте 18 лет, а его коллега, 51-летний, получил травмы. Позже он также скончался. На тот момент было известно, что огонь повредил и два электрощитовых устройства. Региональный следком приступил к расследованию. В ходе расследования выяснилось, что пожар начался в то утро, когда слесарь-ремонтник и электрогазосварщик вели ремонтные работы.