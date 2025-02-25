«Эфко» отказалось комментировать декабрьский пожар в цехе, где погибли двое

Posted 25 февраля, 11:49
Published 25 февраля, 11:49
Modified 25 февраля, 11:51
Updated 25 февраля, 11:51
В ночь с четвёртого на пятое декабря 2024 года в помещении промышленного цеха на территории Алексеевского округа возник пожар. Это произошло на территории завода «Эфко». В результате пожара погиб молодой работник в возрасте 18 лет, а его коллега, 51-летний, получил травмы. Позже он также скончался. На тот момент было известно, что огонь повредил и два электрощитовых устройства. Региональный следком приступил к расследованию. В ходе расследования выяснилось, что пожар начался в то утро, когда слесарь-ремонтник и электрогазосварщик вели ремонтные работы.
Редакция Бел.Ру направила запрос к самой компании «Эфко» и в правоохранительные органы. На данный момент ответ получен только от предприятия. Ответ по происшествию ГК «Эфко» давать отказались, как и в прошлый раз.
«Оставим без комментария», — заявили в пресс-службе компании журналистке Бел.Ру.
В ноябре заводы компании попали под удары ВСУ, как тогда рассказали представители «Эфко», пострадало шесть заводов.