Дмитрий Пьянов рассказал о влиянии геополитических событий на финансовые рынки

По словам Дмитрия Пьянова, ВТБ отслеживает четыре направления, на которых могут отразиться геополитические события. Это валютный рынок и рынок ценных бумаг, а также работа с заблокированными активами и международные расчеты. При этом уже сейчас заметно влияние первых переговоров по разрешению конфликта на изменение валютных курсов и на рынок ценных бумаг.