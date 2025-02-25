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Posted 25 февраля, 16:00

Published 25 февраля, 16:00

Modified 25 февраля, 16:00

Updated 25 февраля, 16:00

Дмитрий Пьянов рассказал о влиянии геополитических событий на финансовые рынки

Дмитрий Пьянов рассказал о влиянии геополитических событий на финансовые рынки

25 февраля 2025, 16:00
Фото: Пресс-служба ВТБ.
Сюжет
Новости Белгорода
Первый зампрезидента-председателя правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов поделился своими взглядами по поводу влияния сложившейся геополитической ситуации на финансовые рынки, а также на деятельность дочерних банков.

Эксперт считает преждевременным делать далеко идущие выводы, несмотря на то, что в СМИ уже стала появляться информация о возможных мирных переговорах.

 

По словам Дмитрия Пьянова, ВТБ отслеживает четыре направления, на которых могут отразиться геополитические события. Это валютный рынок и рынок ценных бумаг, а также работа с заблокированными активами и международные расчеты. При этом уже сейчас заметно влияние первых переговоров по разрешению конфликта на изменение валютных курсов и на рынок ценных бумаг.

Результаты, которые были накоплены в этих четырех сферах, могут ускорить переход денежно-кредитной политики к снижению ключевой ставки. Однако это не является базовым сценарием, пояснил Дмитрий Пьянов.

При этом он отметил, что на сегодняшний день ни один экономический игрок в стране не прогнозирует иначе, чем сохранение режима изоляции, а также сохранение текущей денежно-кредитной политики.

Эксперт также считает преждевременным делать оптимистичные прогнозы, поскольку при всей динамичности глобального развития и готовности государств идти на контакт, сложившаяся геополитическая ситуация может затянуться. Ее решение может напоминать ситуацию с Вьетнамским конфликтом. Даже в случае достижения предварительных соглашений на полное урегулирование конфликта может уйти не один год. Банк не закладывает в свои бизнес-планы быстрое разрешение ситуации, сказал Дмитрий Пьянов.

Он также отметил, что динамика разрешения конфликта может меняться в зависимости от того, как будут взаимодействовать США и Евросоюз. Такой подход требует особой внимательности в оценках.

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