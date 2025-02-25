Что представляет собой иммунитет и как он борется с бактериями?

Posted 25 февраля, 17:11
Published 25 февраля, 17:11
Modified 25 февраля, 17:11
Updated 25 февраля, 17:11
Медик сравнила иммунитет с армией: по её словам, некоторые «бойцы» умирают в борьбе с микробами, вирусами и другими «врагами», а другие выживают и хранят информацию о противниках, чтобы в будущем снова с ними сразиться.
При этом самыми первыми на чужеродные элементы реагируют клетки врождённого иммунитета — нейтрофилы. Они «съедают» патоген и во время своей кончины вырабатывают гранулы с антибиотическими веществами, которые в себя впитывают клетки. После этого на поле боя выходят другие клетки, вырабатывающие антитела.
Подобным образом у людей заживают раны. Клетки отправляются к порезу, съедают попавшие туда бактерии и вырабатывают антитела, которые помогают в уничтожении «врагов». После этого начинается заживление ран.
Иммунитет бывает как врождённый, так и приобретённый. К первому относятся моноциты, макрофаги, дендритные клетки, нейтрофилы, базофилы, NK-клетки, белки и ферменты. Они помогают человеку не заболеть такими болезнями, которыми болеют животные и птицы — это приобретается в процессе эволюции.
Приобретённый же иммунитет — это как раз тот случай, когда организм борется с поступившей в него болезнью (естественным путём или через прививку) и «создаёт» защиту против неё. Но на это организму требуется время, поэтому прививки советуют делать за пару недель до начала сезонных вирусных заболеваний.
Чтобы иммунитет продолжал исправно работать, достаточно вести здоровый образ жизни, меньше переживать по пустякам, больше двигаться и высыпаться.