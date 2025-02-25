Что представляет собой иммунитет и как он борется с бактериями?

Приобретённый же иммунитет — это как раз тот случай, когда организм борется с поступившей в него болезнью (естественным путём или через прививку) и «создаёт» защиту против неё. Но на это организму требуется время, поэтому прививки советуют делать за пару недель до начала сезонных вирусных заболеваний.