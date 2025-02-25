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Posted 25 февраля, 13:02

Published 25 февраля, 13:02

Modified 25 февраля, 13:02

Updated 25 февраля, 13:02

Автобус «Мираторга» после ДТП в Корочанском районе

Что нового в деле о ДТП, в котором два года назад погибли сотрудники «Мираторга»?

25 февраля 2025, 13:02
Фото: «МВД Медиа». Автобус «Мираторга» после ДТП в Корочанском районе

В суд передадут ещё одно дело о ДТП с автобусом под Белгородом

Сюжет
Авария
Предпринимателя, нанявшего водителя, по чьей вине погибли сотрудники «Мираторга», скоро осудят. Материалы уже передали в суд, сообщает СК.

По версии следствия, 38-летний водитель микроавтобуса Mercedes-Benz работал на предпринимателя, у которого не было лицензии перевозчика. У водителя же в свою очередь не было опыта вождения данной категории транспорта, а микроавтобус выпустили в рейс без техосмотра.

Авария случилась в шесть часов утра 31 октября 2023 года. Водитель нарушил правила дорожного движения и столкнулся с припаркованным у края дороги КамАЗом. Вследствие ДТП двое пассажиров погибли, ещё пятеро получили ранения.

В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, которые не соответствовали безопасности жизни и здоровья пассажиров и повлекли смерть нескольких людей. Материалы дела направили в суд.

Напомним, что речь идёт об аварии, в которой погибли сотрудники «Мираторга». Водитель пытался скрыться с места преступления, но его поймали. Ему назначили 11 лет лишения свободы.

Чем закончилось дело о ДТП с автобусом, в котором везли сотрудников «Мираторга»?
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#Александра Склярова#Белгородская область#Авария#Корочанский район#Мираторг#Белгород
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