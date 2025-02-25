Что нового в деле о ДТП, в котором два года назад погибли сотрудники «Мираторга»?

Posted 25 февраля, 13:02
Published 25 февраля, 13:02
Modified 25 февраля, 13:02
Updated 25 февраля, 13:02
По версии следствия, 38-летний водитель микроавтобуса Mercedes-Benz работал на предпринимателя, у которого не было лицензии перевозчика. У водителя же в свою очередь не было опыта вождения данной категории транспорта, а микроавтобус выпустили в рейс без техосмотра.
Авария случилась в шесть часов утра 31 октября 2023 года. Водитель нарушил правила дорожного движения и столкнулся с припаркованным у края дороги КамАЗом. Вследствие ДТП двое пассажиров погибли, ещё пятеро получили ранения.
В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, которые не соответствовали безопасности жизни и здоровья пассажиров и повлекли смерть нескольких людей. Материалы дела направили в суд.
Напомним, что речь идёт об аварии, в которой погибли сотрудники «Мираторга». Водитель пытался скрыться с места преступления, но его поймали. Ему назначили 11 лет лишения свободы.