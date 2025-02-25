Что нового в деле о ДТП, в котором два года назад погибли сотрудники «Мираторга»?

По версии следствия, 38-летний водитель микроавтобуса Mercedes-Benz работал на предпринимателя, у которого не было лицензии перевозчика. У водителя же в свою очередь не было опыта вождения данной категории транспорта, а микроавтобус выпустили в рейс без техосмотра.