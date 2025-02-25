Что известно о последствиях взрывов в Белгороде и регионе?

Posted 25 февраля, 13:33
Published 25 февраля, 13:33
Modified 25 февраля, 13:35
Updated 25 февраля, 13:35
Днём 25 февраля в Белгороде было громко. После объявления ракетной опасности прогремело несколько взрывов.
В самом областном центре последствий на земле, по предварительным данным, не выявили. Однако неспокойно было ещё в трёх районах: Белгородском и Борисовском, а также в Яковлевском округе. И в последнем из перечисленных есть разрушения.
Губернатор Вячеслав Гладков сообщает, что повреждена кровля частного дома в Томаровке. Там же осколками посекло автомобиль.
О пострадавших мирных жителях информации нет.
Из чего именно атаковали Белгород и регион в этот раз, не уточняется. Звучали предположения о том, что удары якобы велись из РСЗО HIMARS, Vampire и «Ольха», однако официального подтверждения от Минобороны не было.
Добавим, что взрывы в Белгороде гремят уже второй день подряд. Накануне последствий в городе не обнаружили, как и в Белгородском и Борисовском районах.