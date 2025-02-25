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Posted 25 февраля, 13:33

Published 25 февраля, 13:33

Modified 25 февраля, 13:35

Updated 25 февраля, 13:35

Последствия взрывов под Белгородом

Что известно о последствиях взрывов в Белгороде и регионе?

25 февраля 2025, 13:33
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети. Последствия взрывов под Белгородом

Под Белгородом есть разрушения после взрывов

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Новости Белгорода
ПВО сработала не только в областном центре, но и ещё в трёх районах. Разрушения есть в одном из них.

Днём 25 февраля в Белгороде было громко. После объявления ракетной опасности прогремело несколько взрывов.

В самом областном центре последствий на земле, по предварительным данным, не выявили. Однако неспокойно было ещё в трёх районах: Белгородском и Борисовском, а также в Яковлевском округе. И в последнем из перечисленных есть разрушения.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщает, что повреждена кровля частного дома в Томаровке. Там же осколками посекло автомобиль.

О пострадавших мирных жителях информации нет.

Из чего именно атаковали Белгород и регион в этот раз, не уточняется. Звучали предположения о том, что удары якобы велись из РСЗО HIMARS, Vampire и «Ольха», однако официального подтверждения от Минобороны не было.

Добавим, что взрывы в Белгороде гремят уже второй день подряд. Накануне последствий в городе не обнаружили, как и в Белгородском и Борисовском районах.

Последствия взрывов под Белгородом
Последствия взрывов под Белгородом. Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Второй день подряд над Белгородом гремят взрывы
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