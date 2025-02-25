Белгородцы попали в топ самых улыбчивых

Posted 25 февраля, 13:26
Published 25 февраля, 13:26
Modified 25 февраля, 13:28
Updated 25 февраля, 13:28
«Оплата улыбкой» — вид бесконтактного расчёта. Он отличается от оплаты QR-кодом, NFC и стикером тем, что человеку не нужно иметь при себе карту, кошелёк или телефон, чтобы расплатиться за покупку. Можно просто посмотреть в камеру. Если покупка большая, система попросит дополнительно ввести ПИН-код. Его всегда можно изменить в мобильном приложении.
Количество таких транзакций в Черноземье за прошлый год почти достигло миллиона. Больше всего «улыбкой» расплачивались покупатели в Воронеже — треть от общего числа транзакций в макрорегионе пришлась на жителей этого города. В тройку лидеров также попали Белгород и Курск.
Популярность «оплата улыбкой» набирает и в Луганской Народной Республике. Сбербанк начал работать там летом 2024 года, но там покупатели уже успели расплатиться с помощью биометрии почти пять тысяч раз.
Заместитель председателя Центрально-Черноземного банка Сбербанка Наталья Цыкал назвала будущее биометрических сервисов многообещающим. Оплата по биометрии, по её словам, не только удобна, но и безопасна. Развитие технологий сделает оплату по биометрии более точной и надёжной, что позволит избежать ошибок и попыток мошенничества.