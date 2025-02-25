Белгородцы попали в топ самых улыбчивых

«Оплата улыбкой» — вид бесконтактного расчёта. Он отличается от оплаты QR-кодом, NFC и стикером тем, что человеку не нужно иметь при себе карту, кошелёк или телефон, чтобы расплатиться за покупку. Можно просто посмотреть в камеру. Если покупка большая, система попросит дополнительно ввести ПИН-код. Его всегда можно изменить в мобильном приложении.