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Posted 25 февраля, 13:26

Published 25 февраля, 13:26

Modified 25 февраля, 13:28

Updated 25 февраля, 13:28

Почти миллион покупок оплатили «улыбкой» жители Черноземья в 2024 году

Белгородцы попали в топ самых улыбчивых

25 февраля 2025, 13:26
Фото: Изображение Midjourney.

Почти миллион покупок оплатили «улыбкой» жители Черноземья в 2024 году

Сюжет
Черноземье
Тренд на биометрию, особенно на «оплату улыбкой», набирает обороты, утверждают специалисты Сбербанка. Почему россияне выбирают такой способ оплаты?

«Оплата улыбкой» — вид бесконтактного расчёта. Он отличается от оплаты QR-кодом, NFC и стикером тем, что человеку не нужно иметь при себе карту, кошелёк или телефон, чтобы расплатиться за покупку. Можно просто посмотреть в камеру. Если покупка большая, система попросит дополнительно ввести ПИН-код. Его всегда можно изменить в мобильном приложении.

Количество таких транзакций в Черноземье за прошлый год почти достигло миллиона. Больше всего «улыбкой» расплачивались покупатели в Воронеже — треть от общего числа транзакций в макрорегионе пришлась на жителей этого города. В тройку лидеров также попали Белгород и Курск.

Популярность «оплата улыбкой» набирает и в Луганской Народной Республике. Сбербанк начал работать там летом 2024 года, но там покупатели уже успели расплатиться с помощью биометрии почти пять тысяч раз.

Заместитель председателя Центрально-Черноземного банка Сбербанка Наталья Цыкал назвала будущее биометрических сервисов многообещающим. Оплата по биометрии, по её словам, не только удобна, но и безопасна. Развитие технологий сделает оплату по биометрии более точной и надёжной, что позволит избежать ошибок и попыток мошенничества.

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