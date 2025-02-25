Белгородцам продлили льготную ипотеку под 2%. Кто сможет ею воспользоваться?

Posted 25 февраля, 08:07
Published 25 февраля, 08:07
Modified 25 февраля, 08:09
Updated 25 февраля, 08:09
В Белгородской области продлят льготную ипотеку для тех семей, которые потеряли своё жильё при обстрелах ВСУ.
В Минфине объяснили, что данная мера поддержки будет действовать в приграничном регионе ещё около двух лет. Оформить все документы нужно будет успеть до начала 2027 года.
Также стало известно, что меру поддержки распространят и на курян — им тоже позволят оформить льготную ипотеку под 2%. Программа будет действовать тот же промежуток времени, что и у белгородцев.
Напомним, что похожая ипотека действует и в новых регионах России. Но в Белгородской области воспользоваться ею могут только те, кто лишился жилья вследствие обстрелов ВСУ.