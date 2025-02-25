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Posted 25 февраля, 08:07

Published 25 февраля, 08:07

Modified 25 февраля, 08:09

Updated 25 февраля, 08:09

Кредит можно получить на строительство частного дома или покупку квартиры

Белгородцам продлили льготную ипотеку под 2%. Кто сможет ею воспользоваться?

25 февраля 2025, 08:07
Фото: 1MI. Кредит можно получить на строительство частного дома или покупку квартиры

Белгородцам дали больше времени на оформление льготной ипотеки под 2%

Белгородцы и куряне, потерявшие свои дома из-за ударов со стороны Украины, смогут воспользоваться льготной ипотекой ещё два года.

В Белгородской области продлят льготную ипотеку для тех семей, которые потеряли своё жильё при обстрелах ВСУ.

В Минфине объяснили, что данная мера поддержки будет действовать в приграничном регионе ещё около двух лет. Оформить все документы нужно будет успеть до начала 2027 года.

Также стало известно, что меру поддержки распространят и на курян — им тоже позволят оформить льготную ипотеку под 2%. Программа будет действовать тот же промежуток времени, что и у белгородцев.

Напомним, что похожая ипотека действует и в новых регионах России. Но в Белгородской области воспользоваться ею могут только те, кто лишился жилья вследствие обстрелов ВСУ.

Доступна ли белгородцам льготная ипотека под 2%, как в ДНР и ЛНР?
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Курская область#Белгород#Льготная ипотека
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