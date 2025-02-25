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Posted 25 февраля, 12:33

Published 25 февраля, 12:33

Modified 25 февраля, 13:40

Updated 25 февраля, 13:40

Лифт

Белгородец умер на лестнице из-за неработающего лифта, который не могут починить

25 февраля 2025, 12:33
Фото: 1MI. Лифт
Сюжет
Новости Белгорода
Лифт повреждён в результате поджога, но починить его до сих пор не могут.

Жители общежития на улице 5 Августа, 34 требуют решить проблему с лифтом, который не работает уже год. По словам одной из белгородок, на лестничной площадке недавно скончался мужчина, не сумевший подняться до квартиры.

«Скорая помощь тоже сказала, что будет подниматься только до пятого этажа», — написала она.

Мэр Валентин Демидов пояснил, что оборудование пострадало из-за поджога, совершённого жителем дома.

«Один из вариантов разрешения проблемы — взыскание ущерба с него в гражданско-правовом порядке», — отметил он.

Специалисты обследовали подъёмный механизм, но запустить лифт не получилось. Восстановление возможно в рамках капремонта дома, но жильцы не поддержали перенос сроков, утверждает мэр. Администрация готова помочь в организации нового собрания, чтобы вновь обсудить этот вопрос.

Напомним, в мае прошлого года 26-летний мужчина поджёг лифт в доме на улице 5 Августа в Белгороде, объяснив свой поступок долгим ожиданием. Ущерб составил 263 тыс. рублей, однако уголовное дело не было возбуждено из-за незначительности ущерба, поскольку лифт — общедомовое имущество.

В Белгороде в многоэтажке мужчина поджёг лифт. Возбуждать уголовное дело не стали
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#Анна Селищева#Общество#Лифт#Новости Белгорода#Многоэтажка#Белгород#Мкд#Валентин Демидов
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