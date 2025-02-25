Белгородец, работавший телохранителем Стивена Сигала, хочет стать богатырём

Posted 25 февраля, 10:47
Published 25 февраля, 10:47
Modified 25 февраля, 10:47
Updated 25 февраля, 10:47
Первый выпуск покажут по ТВ 9 марта в 17:00. В нём примут участие Максим Колесников из села Гора-Подол в Грайворонском округе и Елена Старостина из Старого Оскола. Они будут бороться с другими участникам, включая звёзд, за титул «Богатыря всея Руси».
Известно, что белгородец уже больше 10 лет работает телохранителем. За всё время он защищал многих знаменитостей, включая Стивена Сигала. В свободное время мужчина поёт и играет на музыкальном инструменте.
Белгородка же на протяжении 17 лет занимается спортом и около 10 лет работает фитнес-тренером, несмотря на врождённый порок сердца. У неё даже есть опыт съёмок в сериалах и других шоу.
В шоу белгородцы сразятся с другими необычными участниками: например, там будут участница турниров Арнольда Шварценеггера, чемпион по скоростному поеданию хинкали, обладатель шести мировых рекордов Гиннесса и другие. Они будут выполнять различные задания на физическую силу и выносливость.
Разделить первое место смогут два человека: мужчина и женщина. Они же поделят выигрышные 10 млн рублей пополам.