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Posted 25 февраля, 10:47

Published 25 февраля, 10:47

Modified 25 февраля, 10:47

Updated 25 февраля, 10:47

Участники шоу «Богатырские игры»

Белгородец, работавший телохранителем Стивена Сигала, хочет стать богатырём

25 февраля 2025, 10:47
Фото: пресс-служба канала СТС. Участники шоу «Богатырские игры»

Двое белгородцев стали участниками шоу «Богатырские игры»

В начале марта на СТС стартует новое шоу, в котором примут участие сразу два белгородца. Они поборются со звёздами за 10 миллионов рублей.

Первый выпуск покажут по ТВ 9 марта в 17:00. В нём примут участие Максим Колесников из села Гора-Подол в Грайворонском округе и Елена Старостина из Старого Оскола. Они будут бороться с другими участникам, включая звёзд, за титул «Богатыря всея Руси».

Известно, что белгородец уже больше 10 лет работает телохранителем. За всё время он защищал многих знаменитостей, включая Стивена Сигала. В свободное время мужчина поёт и играет на музыкальном инструменте.

Белгородка же на протяжении 17 лет занимается спортом и около 10 лет работает фитнес-тренером, несмотря на врождённый порок сердца. У неё даже есть опыт съёмок в сериалах и других шоу.

В шоу белгородцы сразятся с другими необычными участниками: например, там будут участница турниров Арнольда Шварценеггера, чемпион по скоростному поеданию хинкали, обладатель шести мировых рекордов Гиннесса и другие. Они будут выполнять различные задания на физическую силу и выносливость.

Разделить первое место смогут два человека: мужчина и женщина. Они же поделят выигрышные 10 млн рублей пополам.

Участники шоу "Богатырские игры"
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Участники шоу "Богатырские игры". Фото: пресс-служба канала СТС
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Шоу#Старый Оскол#Белгород#Тв#Богатырские игры
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