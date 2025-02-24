«Вы видите весь ужас»: Гладков — о трёхлетии спецоперации на Украине

Добавим, что за время СВО регион понёс различные потери. Так, с января по 29 июля минувшего года обстрелы ВСУ унесли жизни 60 юных белгородцев: одного в январе, семерых — в феврале, 12 — в марте, трёх — в апреле, 21 — в мае, одного — в июне и 15 — в июле.