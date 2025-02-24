«Вы видите весь ужас»: Гладков — о трёхлетии спецоперации на Украине

Posted 24 февраля, 06:29
Published 24 февраля, 06:29
Modified 24 февраля, 06:31
Updated 24 февраля, 06:31
Ровно три года назад, 24 февраля 2022 года, многие жители Белгородской области ранним утром проснулись от громких звуков. В этот день на Украине началась специальная военная операция.
В день годовщины к жителям приграничного региона обратился губернатор Вячеслав Гладков.
«С первых дней её проведения Белгородская область стала прифронтовым регионом. <…> Именно вы видите весь тот ужас, который творят наши враги, разрушая мирные города и убивая жителей», — отметил губернатор.
Добавим, что за время СВО регион понёс различные потери. Так, с января по 29 июля минувшего года обстрелы ВСУ унесли жизни 60 юных белгородцев: одного в январе, семерых — в феврале, 12 — в марте, трёх — в апреле, 21 — в мае, одного — в июне и 15 — в июле.
Всего с начала спецоперации до сентября 2024-го в регионе погибли более 250 человек, свыше 1,5 тысячи жителей получили ранения.
Без жилья из-за ударов противника остались свыше 5,2 тысячи семей. Половине из них уже компенсировали потерю для приобретения нового дома.