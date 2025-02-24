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Posted 24 февраля, 06:29

Published 24 февраля, 06:29

Modified 24 февраля, 06:31

Updated 24 февраля, 06:31

Укрытие стало одним из узнаваемых «символов» Белгорода

«Вы видите весь ужас»: Гладков — о трёхлетии спецоперации на Украине

24 февраля 2025, 06:29
Фото: bel.ru. Укрытие стало одним из узнаваемых «символов» Белгорода

Гладков обратился к белгородцам в день годовщины СВО

Сюжет
СВО
Минуло три года с начала спецоперации на Украине.

Ровно три года назад, 24 февраля 2022 года, многие жители Белгородской области ранним утром проснулись от громких звуков. В этот день на Украине началась специальная военная операция.

В день годовщины к жителям приграничного региона обратился губернатор Вячеслав Гладков.

«С первых дней её проведения Белгородская область стала прифронтовым регионом. <…> Именно вы видите весь тот ужас, который творят наши враги, разрушая мирные города и убивая жителей», — отметил губернатор.

Добавим, что за время СВО регион понёс различные потери. Так, с января по 29 июля минувшего года обстрелы ВСУ унесли жизни 60 юных белгородцев: одного в январе, семерых — в феврале, 12 — в марте, трёх — в апреле, 21 — в мае, одного — в июне и 15 — в июле.

Всего с начала спецоперации до сентября 2024-го в регионе погибли более 250 человек, свыше 1,5 тысячи жителей получили ранения.

Без жилья из-за ударов противника остались свыше 5,2 тысячи семей. Половине из них уже компенсировали потерю для приобретения нового дома.

Более 5200 белгородских семей потеряли жильё из-за обстрелов с начала СВО
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