ВТБ предупреждает: мошенники активно ищут своих жертв на интернет-форумах

Процесс происходит так: человек, которого недавно преследовали звонки от мошенников, начинает испытывать беспокойство и стремится найти в сети информацию о способах защиты от подобных нападений. Он посещает ресурсы с обзорами и заметками тех, кто сталкивался с разнообразными видами мошенничества. За этими ресурсами могут скрываться и сами мошенники. Проявляя ложную заботу и готовность помочь, злоумышленники убеждают жертву в том, что она действительно стала целью мошеннической схемы, а её финансы находятся под угрозой. После чего, следуя полученным указаниям, жертва сама переводит свои сбережения на неизвестные счета.