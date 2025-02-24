ВТБ предупреждает: мошенники активно ищут своих жертв на интернет-форумах

Posted 24 февраля, 10:52
Published 24 февраля, 10:52
Modified 24 февраля, 10:54
Updated 24 февраля, 10:54
Процесс происходит так: человек, которого недавно преследовали звонки от мошенников, начинает испытывать беспокойство и стремится найти в сети информацию о способах защиты от подобных нападений. Он посещает ресурсы с обзорами и заметками тех, кто сталкивался с разнообразными видами мошенничества. За этими ресурсами могут скрываться и сами мошенники. Проявляя ложную заботу и готовность помочь, злоумышленники убеждают жертву в том, что она действительно стала целью мошеннической схемы, а её финансы находятся под угрозой. После чего, следуя полученным указаниям, жертва сама переводит свои сбережения на неизвестные счета.
«Мы привыкли получать информацию из интернета на любую тему, будь то кинопремьеры или кулинарные рецепты. Однако, к сожалению, многие россияне до сих пор полагаются на онлайн-форумы и чаты в поисках советов по финансовой безопасности. Но стоит помнить, что на этих ресурсах часто встречаются мошенники, маскирующиеся под экспертов», — отметил Дмитрий Ревякин, вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности.
Далее он отметил, что в моменты стресса люди готовы на многое, чтобы защитить свои сбережения, поэтому крайне важно подходить к финансовым вопросам с осторожностью и здравым смыслом. Для гарантированной безопасности необходимо открывать счета напрямую в банке, поскольку, как заявил специалист, это единственный способ обеспечить их полную защиту. А если платёж уже был проведён, предупреждает Дмитрий Ревякин, его отменить невозможно.