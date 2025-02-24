ВС РФ взяли под контроль харьковское село. Что это значит для белгородцев?

Posted 24 февраля, 16:05
Published 24 февраля, 16:05
Modified 24 февраля, 17:34
Updated 24 февраля, 17:34
Утром понедельника, 24 февраля, стало известно, что российские военнослужащие заняли ещё один населённый пункт Харьковской области — село Тополи. В Минобороны отметили, что таким образом ВС РФ укрепили своё тактическое положение.
Военный корреспондент Александр Коц решил объяснить, что именно это значит. Село примыкает к населённому пункту Пригородные Тополи в РФ: хутор находится в Белгородской области. Харьковское село расположено на берегу реки Оскол, что позволит создать новый плацдарм.
Кроме этого, под руководством ВС РФ уже находятся украинские Двуречное, Западное, Новомлынск и Фиголевка. Вблизи них находятся и Тополи, в западную сторону от которых можно создать санитарную зону. Она и обеспечит Белгородской области защиту от атак ВСУ.