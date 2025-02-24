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Posted 24 февраля, 16:05

Published 24 февраля, 16:05

Modified 24 февраля, 17:34

Updated 24 февраля, 17:34

Село Тополи находится в Харьковской области

ВС РФ взяли под контроль харьковское село. Что это значит для белгородцев?

24 февраля 2025, 16:05
Фото: 1MI. Село Тополи находится в Харьковской области

Коц: контроль над харьковскими Тополями поможет защитить Белгородскую область

Сюжет
СВО
Важность занятия российскими военнослужащими украинского села объяснил военный журналист.

Утром понедельника, 24 февраля, стало известно, что российские военнослужащие заняли ещё один населённый пункт Харьковской области — село Тополи. В Минобороны отметили, что таким образом ВС РФ укрепили своё тактическое положение.

Военный корреспондент Александр Коц решил объяснить, что именно это значит. Село примыкает к населённому пункту Пригородные Тополи в РФ: хутор находится в Белгородской области. Харьковское село расположено на берегу реки Оскол, что позволит создать новый плацдарм.

Кроме этого, под руководством ВС РФ уже находятся украинские Двуречное, Западное, Новомлынск и Фиголевка. Вблизи них находятся и Тополи, в западную сторону от которых можно создать санитарную зону. Она и обеспечит Белгородской области защиту от атак ВСУ.

ВС РФ улучшили своё тактическое положение под Харьковом
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#Александра Склярова#Белгородская область#Харьковская область#Белгород#Санитарная зона#СВО#Александр Коц#ВС РФ
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