ВС РФ взяли под контроль харьковское село. Что это значит для белгородцев?

Кроме этого, под руководством ВС РФ уже находятся украинские Двуречное, Западное, Новомлынск и Фиголевка. Вблизи них находятся и Тополи, в западную сторону от которых можно создать санитарную зону. Она и обеспечит Белгородской области защиту от атак ВСУ.