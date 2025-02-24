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Posted 24 февраля, 10:10

Published 24 февраля, 10:10

Modified 24 февраля, 10:12

Updated 24 февраля, 10:12

Минобороны сообщило о новых успехах

ВС РФ улучшили своё тактическое положение под Харьковом

24 февраля 2025, 10:10
Фото: 1MI. Минобороны сообщило о новых успехах

Российские военные взяли под контроль Тополи в Харьковской области

Сюжет
СВО
Бойцам ВС РФ удалось взять под контроль ещё один населённый пункт на Харьковском направлении.

Российские военнослужащие в составе подразделения группировки войск «Запад» заняли ещё один украинский населённый пункт. На этот раз удалось взять под контроль территорию села Тополи в Харьковской области.

Как отметили в пресс-службе Минобороны, занятие нового поселения позволило ВС РФ улучшить своё тактическое положение.

Добавим, что на прошлой неделе президент Владимир Путин говорил о том, что ВС РФ смогли перейти российско-украинскую границу в Курской области. В Генштабе тем временем сообщили о создании буферной зоны, которая позволила сократить удары ВСУ по Белгородской области.

О переговорах Трампа и Путина, а также о создании санитарной зоны высказывался военный эксперт Геннадий Алёхин.

Пересекли границу: Путину доложили об успехах ВС РФ в Курской области
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#Александра Склярова#Россия#Харьковская область#СВО#Войска#Харьковское направление
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