ВС РФ улучшили своё тактическое положение под Харьковом

Добавим, что на прошлой неделе президент Владимир Путин говорил о том, что ВС РФ смогли перейти российско-украинскую границу в Курской области. В Генштабе тем временем сообщили о создании буферной зоны, которая позволила сократить удары ВСУ по Белгородской области.