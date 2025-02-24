Posted 24 февраля, 10:10
Published 24 февраля, 10:10
Modified 24 февраля, 10:12
Updated 24 февраля, 10:12
Российские военнослужащие в составе подразделения группировки войск «Запад» заняли ещё один украинский населённый пункт. На этот раз удалось взять под контроль территорию села Тополи в Харьковской области.
Как отметили в пресс-службе Минобороны, занятие нового поселения позволило ВС РФ улучшить своё тактическое положение.
Добавим, что на прошлой неделе президент Владимир Путин говорил о том, что ВС РФ смогли перейти российско-украинскую границу в Курской области. В Генштабе тем временем сообщили о создании буферной зоны, которая позволила сократить удары ВСУ по Белгородской области.
О переговорах Трампа и Путина, а также о создании санитарной зоны высказывался военный эксперт Геннадий Алёхин.