Врач ответил на вопросы о сексе и возрасте: что нужно знать каждому мужчине

Posted 24 февраля, 11:02
Published 24 февраля, 11:02
Modified 24 февраля, 11:02
Updated 24 февраля, 11:02
Мужчины часто избегают визитов к врачам, особенно когда дело касается проблем с половой сферой. Они реже, чем женщины, проходят обследования, и даже в случае серьёзных заболеваний часто не обращаются за помощью.
Однако это не значит, что их здоровье не важно. Врач-уролог консультативно-диагностического отделения перинатального центра областной клинической больницы святителя Иоасафа, Евгений Шевкунов, рассказал подробнее, как следить за мужским здоровьем.
Недавние исследования показывают, что отсутствие половой активности может приводить к проблемам в мужской половой сфере. Эякуляция способствует нормализации кровообращения в предстательной железе, снижению риска простатита и преждевременной эякуляции.
Сколько раз в неделю или месяц нужно заниматься сексом, зависит от индивидуальных особенностей. Некоторые мужчины чувствуют себя хорошо при одном половом акте в месяц, другие могут заниматься сексом несколько раз в день. Главное — избегать длительных перерывов.
Проблемы с эрекцией могут указывать на нарушения в кровообращении, что зачастую связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Врач-сексолог-андролог Валерий Зуев подчёркивает важность обращения к специалисту при первых признаках дискомфорта. Проблемы с эрекцией — это сигнал о возможных заболеваниях, которые могут затронуть не только половые органы, но и сердце, мозг и другие жизненно важные органы.
Первичный осмотр мальчиков проводят детские хирурги, чтобы оценить развитие мочеполовой системы. Это необходимо делать в первые месяцы жизни, затем в возрасте одного года, затем раз в три года, а в шесть лет — снова.
Когда ребёнку исполняется 14 лет, его обследует детский уролог, а с 18 лет — андролог. Молодым мужчинам достаточно посещать врача раз в год. С 40 лет нужно проходить осмотры дважды в год.
Многие считают, что с возрастом заниматься сексом становится невозможным. Однако это не так.
Ограничений по возрасту нет, и мужчины могут вести активную половую жизнь и в 60, и в 70, и в 80 лет. Однако после 40–45 лет уровень половых гормонов начинает снижаться, что может привести к уменьшению либидо. Этот процесс называют мужским климаксом, или возрастным андрогенным дефицитом.
Мужское здоровье подрывает нарушение сна — важные гормоны вырабатываются именно в ночное время. Также вредят неправильное питание, ожирение, диабет и отсутствие физических нагрузок. Вредные привычки, такие как курение и злоупотребление алкоголем, также негативно сказываются на здоровье.
Что касается посещения бани, то здесь важно быть осторожным. При заболеваниях, таких как простатит или воспаление придатков яичек, перегрев может нанести вред. Также мужчинам стоит воздерживаться от посещения бани, если они планируют завести детей. В норме температура мужских яичек на 3-5 градусов ниже температуры тела, и именно в таких условиях они производят сперму и тестостерон.
Белгородский уролог Павел Осипов рассказал о том, какие факторы подрывают здоровье мужчин. Проблемы с мочеиспусканием, боли и изменения мочи могут свидетельствовать о серьезных заболеваниях, таких как эректильная дисфункция, которая затрагивает 21% мужчин старше 35 лет. Он отметил, что уровень тестостерона сильно зависит от питания и вредных привычек, поэтому важно следить за образом жизни, чтобы избежать проблем.