Врач ответил на вопросы о сексе и возрасте: что нужно знать каждому мужчине

Проблемы с эрекцией могут указывать на нарушения в кровообращении, что зачастую связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Врач-сексолог-андролог Валерий Зуев подчёркивает важность обращения к специалисту при первых признаках дискомфорта. Проблемы с эрекцией — это сигнал о возможных заболеваниях, которые могут затронуть не только половые органы, но и сердце, мозг и другие жизненно важные органы.