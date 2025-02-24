Виновники смертельной аварии «скрылись» и какой приговор получил экс-мэр Белгорода?

Posted 24 февраля, 06:17
Published 24 февраля, 06:17
Modified 24 февраля, 06:19
Updated 24 февраля, 06:19
Такие слухи появились в сети на счёт двух участников громкого ДТП, военнослужащих Рамазана Гаджимурадова и Мурада Мусаева. Журналистка Бел.Ру обратилась к руководителю Совета Белгородского регионального отделения «Ассамблеи народов России» Набигулле Багамаевыму, он опроверг информацию о выезде военных за пределы страны.
Все трое мужчин, находившихся в BMW, которое протаранило карету скорой помощи, до сих пор находятся в России: Гаджимурадов и Мусаев сейчас лежат в столичных госпиталях, они в сознании. Иса Абдурашидов, которого подозревали в том, что именно он был за рулём печально известной иномарки, до сих пор в коме в белгородской больнице.
О происшествии рассказал губернатор. Специалисты управления региональной безопасности отправились в Волоконовский район с рабочей поездкой, где увидели загоревшуюся машину. На месте находились четверо выпивших людей, у одного в руках заметили устройство, напоминающее беспилотник.
Жители хотели сымитировать атаку БПЛА, чтобы «нажиться». Информацию передали в правоохранительные органы. Вячеслав Гладков призвал правоохранителей «принять меры в рамках действующего законодательства».
Все 13 муниципальных районов Белгородской области официально изменили свой статус. Как и шесть городских округов в прошлом году, теперь они стали муниципальными округами.
Эта мера была предпринята с целью установить в регионе «одноуровневую систему местного самоуправления». Предполагается, что она позволит повысить эффективность работы органов власти на местах и укрепить их финансовую основу. При этом статус населённых пунктов не изменится.
Бывшего чиновника признали виновным по уголовному делу за взяточничество и превышение полномочий. Антона Иванова приговорили к десяти годам в исправительной колонии. Суд также обязал его выплатить штраф в размере более 11 млн рублей и запретил подсудимому занимать госдолжности на 11 лет.
Во время произнесения последнего слова Иванов продолжал настаивать на собственной невиновности и обвинял взяткодателя в «противоречивых показаниях».
Решение суда можно обжаловать.
После целой череды новостей о серьёзных нарушениях в магазинах сети «Светофор», Федеральная антимонопольная служба решила организовать проверку в логистических центрах компании. Проверять будут соответствие требованиям Закона о торговле.
Соответствующее поручение уже направили в региональные управления ФАС. Эксперты изучат документацию и проверят, не нарушают ли магазины запреты на возврат продуктов, срок годности которых составляет до 30 дней и не навязывают ли поставщики условия возврата товаров с более длительным сроком хранения. Кроме того, специалисты ФАС оценят, не взыскивают ли поставщики затраты на утилизацию нереализованной продукции.