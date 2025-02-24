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Posted 24 февраля, 06:17

Published 24 февраля, 06:17

Modified 24 февраля, 06:19

Updated 24 февраля, 06:19

Бывшему главе администрации Белгорода Антону Иванову вынесли приговор за взяточничество

Виновники смертельной аварии «скрылись» и какой приговор получил экс-мэр Белгорода?

24 февраля 2025, 06:17
Фото: личная страница Антона Иванова. Бывшему главе администрации Белгорода Антону Иванову вынесли приговор за взяточничество
Сюжет
Авария
Самые важные события уходящей недели: от продолжения истории с погибшими в ДТП фельдшерами до проблем «Светофора» — в итогах недели Бел.Ру.

Виновники смертельной аварии с фельдшерами выехали из России?

Такие слухи появились в сети на счёт двух участников громкого ДТП, военнослужащих Рамазана Гаджимурадова и Мурада Мусаева. Журналистка Бел.Ру обратилась к руководителю Совета Белгородского регионального отделения «Ассамблеи народов России» Набигулле Багамаевыму, он опроверг информацию о выезде военных за пределы страны.

Все трое мужчин, находившихся в BMW, которое протаранило карету скорой помощи, до сих пор находятся в России: Гаджимурадов и Мусаев сейчас лежат в столичных госпиталях, они в сознании. Иса Абдурашидов, которого подозревали в том, что именно он был за рулём печально известной иномарки, до сих пор в коме в белгородской больнице.

Не в России? Где сейчас виновники ДТП в Белгороде, в котором погибли два фельдшера
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Белгородцы выдали сгоревший автомобиль за пострадавший от атаки дрона ради выплат

О происшествии рассказал губернатор. Специалисты управления региональной безопасности отправились в Волоконовский район с рабочей поездкой, где увидели загоревшуюся машину. На месте находились четверо выпивших людей, у одного в руках заметили устройство, напоминающее беспилотник.

Жители хотели сымитировать атаку БПЛА, чтобы «нажиться». Информацию передали в правоохранительные органы. Вячеслав Гладков призвал правоохранителей «принять меры в рамках действующего законодательства».

Белгородцы имитировали атаку беспилотника на автомобиль для получения выплат
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Районов больше не будет, теперь только муниципальные округа

Все 13 муниципальных районов Белгородской области официально изменили свой статус. Как и шесть городских округов в прошлом году, теперь они стали муниципальными округами.

Эта мера была предпринята с целью установить в регионе «одноуровневую систему местного самоуправления». Предполагается, что она позволит повысить эффективность работы органов власти на местах и укрепить их финансовую основу. При этом статус населённых пунктов не изменится.

В Белгородской области не останется районов, а будут только муниципальные округа?
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Суд вынес приговор экс-мэру Белгорода Антону Иванову

Бывшего чиновника признали виновным по уголовному делу за взяточничество и превышение полномочий. Антона Иванова приговорили к десяти годам в исправительной колонии. Суд также обязал его выплатить штраф в размере более 11 млн рублей и запретил подсудимому занимать госдолжности на 11 лет.

Во время произнесения последнего слова Иванов продолжал настаивать на собственной невиновности и обвинял взяткодателя в «противоречивых показаниях».

Решение суда можно обжаловать.

Экс-мэра Белгорода Антона Иванова отправили в колонию на 10 лет за взятку
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ФАС взялась за «Светофор»

После целой череды новостей о серьёзных нарушениях в магазинах сети «Светофор», Федеральная антимонопольная служба решила организовать проверку в логистических центрах компании. Проверять будут соответствие требованиям Закона о торговле.

Соответствующее поручение уже направили в региональные управления ФАС. Эксперты изучат документацию и проверят, не нарушают ли магазины запреты на возврат продуктов, срок годности которых составляет до 30 дней и не навязывают ли поставщики условия возврата товаров с более длительным сроком хранения. Кроме того, специалисты ФАС оценят, не взыскивают ли поставщики затраты на утилизацию нереализованной продукции.

ФАС заинтересовалась «Светофором»
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Авария#Итоги недели#Светофор#Белгород#Антон Иванов#Фельдшеры#БПЛА#Муниципальные округа
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