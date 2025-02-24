Виновники смертельной аварии «скрылись» и какой приговор получил экс-мэр Белгорода?

Все трое мужчин, находившихся в BMW, которое протаранило карету скорой помощи, до сих пор находятся в России: Гаджимурадов и Мусаев сейчас лежат в столичных госпиталях, они в сознании. Иса Абдурашидов, которого подозревали в том, что именно он был за рулём печально известной иномарки, до сих пор в коме в белгородской больнице.