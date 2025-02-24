Вакансии к открытию? В белгородском аэропорту ответили на слухи о скорых полётах

Posted 24 февраля, 13:59
Published 24 февраля, 13:59
Modified 24 февраля, 14:01
Updated 24 февраля, 14:01
В интернете распространяются слухи об открытии аэропортов на юге России. Основания для таких новостей — публикуемые вакансии закрытых якобы комплексов. Кроме типично южных воздушных гаваней — Сочи, Краснодара, Адлера и других, запрет на полёты действует и в Белгороде, в Ростове-на-Дону, Воронеже.
Медиа Mash даже писало, что сотрудникам южных аэропортов не дают отпуска или вызывают на работу с уже начавшегося отдыха. Такое якобы указание действует два месяца. Также пишет медиа, что с начала года закрытые аэропорты начали искать новых работников. По данным Mash, всё это ведёт к скорому запуску грузовых рейсов, а после и пассажирских.
Отмечается, что закрытые аэропорты опубликовали более 150 вакансий, правда, тут же порталы отмечают, что в список входят и вакансии открытой гавани в Сочи.
В компании «Аэродинамика», обслуживающая аэропорты в Краснодаре, Сочи и Анапе, пояснили, что вакансии публикуют регулярно для оптимизации показа объявлений на сайтах для поиска работы. Также сотрудники неработающих гаваней проходят стажировки в открытом хабе Сочи, чтобы не терять навыки.
Вакансии в ООО «Международный аэропорт Белгород» тоже появлялись, но далеко не 150 штук, а всего две с начала 2025 года. Это те, что остались в архивных копиях. Сейчас действующая вакансия на сервисе hh.ru только одна — на инженера по орнитологическому обеспечению безопасности полётов. На «Работа России» и некоторых других ресурсах вакансий сейчас нет, но были ранее. В декабре искали тракториста.
Данный фейк уже опровергла пресс-служба Росавиации, уточнив, что если воздушные порты будут открывать, то об этом сообщат заблаговременно.
Журналистка Бел.Ру также попыталась связаться с самим белгородским аэропортом. Там заявили, что подобной информацией не располагают, а также уточнили, что прокомментировать открытие воздушного пространства не могут, так как «нам такую информацию не доводят».