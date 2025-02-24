Вакансии к открытию? В белгородском аэропорту ответили на слухи о скорых полётах

Вакансии в ООО «Международный аэропорт Белгород» тоже появлялись, но далеко не 150 штук, а всего две с начала 2025 года. Это те, что остались в архивных копиях. Сейчас действующая вакансия на сервисе hh.ru только одна — на инженера по орнитологическому обеспечению безопасности полётов. На «Работа России» и некоторых других ресурсах вакансий сейчас нет, но были ранее. В декабре искали тракториста.