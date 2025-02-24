В Сети появились слухи об открытии аэропорта Белгорода. Что говорят в Росавиации?

Posted 24 февраля, 11:40
Published 24 февраля, 11:40
Modified 24 февраля, 11:43
Updated 24 февраля, 11:43
24 февраля в Сети появились слухи о скором открытии аэропортов в центральной и южной части РФ. Речь идёт о тех местах, которые с начала СВО не работают.
Однако спустя время эти слухи опровергли в пресс-службе Росавиации. Там сообщили, что это фейк. Ложью является и другая появившаяся в интернете информация о «сборе заявок на полёты».
В фейковой новости утверждалось, что всех сотрудников аэропорта вызывают на работу — даже тех, кто находится в отпуске. А отдел кадров якобы набирает новых людей, поскольку вскоре может произойти открытие. В первую очередь должны были запустить грузовые рейсы, а уже после — пассажирские.
В России закрыты аэропорты в 11 южных и центральных регионах, включая Белгородскую область. Такой запрет действует с февраля 2022 года.
При этом правительство финансово поддерживает закрытые аэропорты.