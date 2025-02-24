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Posted 24 февраля, 11:40

Published 24 февраля, 11:40

Modified 24 февраля, 11:43

Updated 24 февраля, 11:43

Аэропорт Белгорода не работает с февраля 2022 года

В Сети появились слухи об открытии аэропорта Белгорода. Что говорят в Росавиации?

24 февраля 2025, 11:40
Фото: 1MI. Аэропорт Белгорода не работает с февраля 2022 года

В Росавиации ответили на слухи об открытии аэропортов в центре и на юге РФ

Сюжет
СВО
Сообщалось, что якобы ведётся подготовка к открытию, а сотрудников в простое вызывают из затянувшегося отпуска. Так ли это?

24 февраля в Сети появились слухи о скором открытии аэропортов в центральной и южной части РФ. Речь идёт о тех местах, которые с начала СВО не работают.

Однако спустя время эти слухи опровергли в пресс-службе Росавиации. Там сообщили, что это фейк. Ложью является и другая появившаяся в интернете информация о «сборе заявок на полёты».

В фейковой новости утверждалось, что всех сотрудников аэропорта вызывают на работу — даже тех, кто находится в отпуске. А отдел кадров якобы набирает новых людей, поскольку вскоре может произойти открытие. В первую очередь должны были запустить грузовые рейсы, а уже после — пассажирские.

В России закрыты аэропорты в 11 южных и центральных регионах, включая Белгородскую область. Такой запрет действует с февраля 2022 года.

Правительство РФ поддержит закрытый больше года аэропорт в Белгороде
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Россия#Росавиация#Белгород#Слухи#СВО#Аэропорты
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