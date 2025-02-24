В Сети появились слухи об открытии аэропорта Белгорода. Что говорят в Росавиации?

В фейковой новости утверждалось, что всех сотрудников аэропорта вызывают на работу — даже тех, кто находится в отпуске. А отдел кадров якобы набирает новых людей, поскольку вскоре может произойти открытие. В первую очередь должны были запустить грузовые рейсы, а уже после — пассажирские.