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Posted 24 февраля, 12:57

Published 24 февраля, 12:57

Modified 24 февраля, 12:59

Updated 24 февраля, 12:59

Заработная плата

В прошлом году мало добавляли? Зарплата мэра Белгорода снова вырастет

24 февраля 2025, 12:57
Фото: 1MI. Заработная плата

В Белгороде депутаты хотят ещё раз повысить оклад мэра

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Новости Белгорода
Завтра Белгородский горсовет обсудит проект о повышении оклада главы администрации. Увеличиться он может на 4652 рубля с последнего изменения.

Завтра состоится плановое заседание Белгородского горсовета. Одним из обсуждаемых стал проект «Об увеличении оплаты труда и о внесении изменений в некоторые муниципальные правовые акты».

Согласно документам, установленный должностной оклад мэра Белгорода повысят до 51 тысячи 175 рублей. В последний раз горсовет принимал решение об изменении оклада главы администрации областного центра 26 ноября 2024 года. Тогда фиксированная оплата труда составила 46 тысяч 523 рубля. Получается, что размер фиксированной заработной платы вырастет на 4652 рубля.

По состоянию на октябрь прошлого года оклад главы составлял 44 тысячи 265 рублей, поэтому минимальная зарплата составляла 177,06 тысячи рублей. Если взять последующее увеличение оклада, то и сумма повысилась примерно до 186,1 тысячи, а теперь, если большинство депутатов проголосует за, то при тех же условиях она составит почти 204,7 тысячи.

Кроме того, всё ещё не раскрыта тайна «загадочных премий» Валентина Демидова. В тот же день собрания горсовета депутаты проголосовали за премирование мэра за исполнение бюджета. Сумма такого поощрения осталась в секрете. Такая же ситуация была и в 2023 году, в день рождения градоначальника. До этого, в июле, он также получил сумму «в пределах средств, предусмотренных на эти цели».

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