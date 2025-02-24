В прошлом году мало добавляли? Зарплата мэра Белгорода снова вырастет

Кроме того, всё ещё не раскрыта тайна «загадочных премий» Валентина Демидова. В тот же день собрания горсовета депутаты проголосовали за премирование мэра за исполнение бюджета. Сумма такого поощрения осталась в секрете. Такая же ситуация была и в 2023 году, в день рождения градоначальника. До этого, в июле, он также получил сумму «в пределах средств, предусмотренных на эти цели».