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Posted 24 февраля, 06:54

Published 24 февраля, 06:54

Modified 24 февраля, 06:56

Updated 24 февраля, 06:56

Обстрел

В праздничный день ВСУ атаковали семь районов Белгородской области

24 февраля 2025, 06:54
Фото: 1MI. Обстрел

ВСУ выпустили 39 боеприпасов и 59 БПЛА по Белгородской области 23 февраля

Сюжет
Обстрел
Ещё в девяти частных домах выявили разрушения, повреждены ЛЭП и автомобили. Что известно о последствиях?

ВСУ 23 февраля нанесли удары по Белгородской области 59 беспилотниками и 39 боеприпасами. Атакам подверглись сёла семи районов региона. Жертв нет, сообщает оперштаб.

В Белгородском районе в Малиновке повреждён дом. В борисовской Берёзовке пострадали грузовик, четыре легковых автомобиля и ЛЭП.

В Волоконовском районе в Тишанке и Коновалово пострадали четыре домовладения и две постройки. В грайворонском Мощёном повреждён гараж, в Рождественке — ЛЭП.

В шебекинской Новой Таволжанке пострадал дом. Кроме того, разрушения нашли ещё в трёх домах, попавших под обстрел 22 февраля.

В Валуйском округе и Краснояружском районе последствий атак ВСУ не обнаружили.

Напомним, что вчера вечером в борисовской Берёзовке и грайворонской Рождественке пострадали линии электропередачи. Жители на время остались без света.

А в Коновалово Волоконовского района дрон сбросил взрывное устройство на частный дом, вызвав пожар, который удалось потушить.

Дом в Белгородской области вспыхнул после атаки дрона ВСУ. Есть и другие разрушения
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#Анна Селищева#Белгородская область#Происшествия#Белгород#Обстрел#Приграничье#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
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