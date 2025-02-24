В праздничный день ВСУ атаковали семь районов Белгородской области

Posted 24 февраля, 06:54
Published 24 февраля, 06:54
Modified 24 февраля, 06:56
Updated 24 февраля, 06:56
ВСУ 23 февраля нанесли удары по Белгородской области 59 беспилотниками и 39 боеприпасами. Атакам подверглись сёла семи районов региона. Жертв нет, сообщает оперштаб.
В Белгородском районе в Малиновке повреждён дом. В борисовской Берёзовке пострадали грузовик, четыре легковых автомобиля и ЛЭП.
В Волоконовском районе в Тишанке и Коновалово пострадали четыре домовладения и две постройки. В грайворонском Мощёном повреждён гараж, в Рождественке — ЛЭП.
В шебекинской Новой Таволжанке пострадал дом. Кроме того, разрушения нашли ещё в трёх домах, попавших под обстрел 22 февраля.
В Валуйском округе и Краснояружском районе последствий атак ВСУ не обнаружили.
Напомним, что вчера вечером в борисовской Берёзовке и грайворонской Рождественке пострадали линии электропередачи. Жители на время остались без света.
А в Коновалово Волоконовского района дрон сбросил взрывное устройство на частный дом, вызвав пожар, который удалось потушить.