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Posted 24 февраля, 13:33

Published 24 февраля, 13:33

Modified 24 февраля, 14:58

Updated 24 февраля, 14:58

Следы в небе после взрывов в Белгороде

В годовщину: в Белгороде прогремели взрывы

24 февраля 2025, 13:33
Фото: bel.ru. Следы в небе после взрывов в Белгороде

Очевидцы сообщают о взрывах в Белгороде

Сюжет
Пво
В небе остались характерные для работы ПВО следы. Судя по информации в соцсетях, громко было также ещё в нескольких районах.

В Белгороде днём 24 февраля было громко. Взрывы прогремели в районе 16:20. В небе остались характерные для работы ПВО следы.

Есть ли разрушения на земле, пока не известно. О пострадавших тоже ничего не сообщалось.

Судя по информации в соцсетях, громко было не только в Белгороде, но и в Белгородском и Борисовском районах, а также в Яковлевском округе.

Официальных комментариев по ситуации пока не поступало.

Добавим, что в регионе сегодня трижды объявляли ракетную опасность.

Обновлено в 17:03: в Белгороде спустя время вновь прогремели взрывы и объявили тревогу. Информации о возможных последствиях всё ещё не поступало.

Обновлено в 17:50: информации о раненых и разрушениях не поступало, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Накануне, в праздничный день, ВСУ выпустили по региону почти 40 снарядов и свыше 50 беспилотников.

В праздничный день ВСУ атаковали семь районов Белгородской области
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