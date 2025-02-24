В годовщину: в Белгороде прогремели взрывы

Posted 24 февраля, 13:33
Published 24 февраля, 13:33
Modified 24 февраля, 14:58
Updated 24 февраля, 14:58
В Белгороде днём 24 февраля было громко. Взрывы прогремели в районе 16:20. В небе остались характерные для работы ПВО следы.
Есть ли разрушения на земле, пока не известно. О пострадавших тоже ничего не сообщалось.
Судя по информации в соцсетях, громко было не только в Белгороде, но и в Белгородском и Борисовском районах, а также в Яковлевском округе.
Официальных комментариев по ситуации пока не поступало.
Добавим, что в регионе сегодня трижды объявляли ракетную опасность.
Обновлено в 17:03: в Белгороде спустя время вновь прогремели взрывы и объявили тревогу. Информации о возможных последствиях всё ещё не поступало.
Обновлено в 17:50: информации о раненых и разрушениях не поступало, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.