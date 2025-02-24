В Белгороде классные надбавки для некоторых госслужащих могут вырасти

Месячная премия за профессиональный уровень госслужащих может измениться вместе с окладом мэра Белгорода. На заседании горсовета рассмотрят его повышение до 51,2 тысячи рублей, а минимальная зарплата при этом составит тогда чуть более 200 тысяч рублей. Изменения произойдут, если большинство голосов уйдёт в поддержку проекта.