В Белгороде классные надбавки для некоторых госслужащих могут вырасти

Posted 24 февраля, 14:42
Published 24 февраля, 14:42
Modified 24 февраля, 14:44
Updated 24 февраля, 14:44
Изменения не такие, как у градоначальника, но всё-таки есть. Всё будет зависеть от результатов голосования.
Месячная премия за профессиональный уровень госслужащих может измениться вместе с окладом мэра Белгорода. На заседании горсовета рассмотрят его повышение до 51,2 тысячи рублей, а минимальная зарплата при этом составит тогда чуть более 200 тысяч рублей. Изменения произойдут, если большинство голосов уйдёт в поддержку проекта.
Так, надбавка для действующего муниципального советника, т. е. высшей группы должностей 1-го класса, согласно документам, составит 22,4 тысячи рублей, 2-го класса — 21,9 тысячи рублей, 3-го класса — 21,5 тысячи рублей. В 2024 году суммы распределялись так — 20,4 тысячи рублей, 19,95 тысячи рублей, 19,5 тысячи рублей.
Для муниципального советника главной группы:
Для советника муниципальной службы ведущей группы:
Для референта муниципальной службы старшей группы:
Для референта муниципальной службы младшей группы: