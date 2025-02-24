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Posted 24 февраля, 14:42

Published 24 февраля, 14:42

Modified 24 февраля, 14:44

Updated 24 февраля, 14:44

Офис

В Белгороде классные надбавки для некоторых госслужащих могут вырасти

24 февраля 2025, 14:42
Фото: Изображение Midjourney. Офис

Стало известно, какие надбавки могут ждать муниципальных служащих в Белгороде

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Новости Белгорода
Вместе с повышением оклада мэра Белгорода горсовет рассмотрит проект увеличения надбавок для работников муниципальных администраций.

Изменения не такие, как у градоначальника, но всё-таки есть. Всё будет зависеть от результатов голосования.

Месячная премия за профессиональный уровень госслужащих может измениться вместе с окладом мэра Белгорода. На заседании горсовета рассмотрят его повышение до 51,2 тысячи рублей, а минимальная зарплата при этом составит тогда чуть более 200 тысяч рублей. Изменения произойдут, если большинство голосов уйдёт в поддержку проекта.

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Так, надбавка для действующего муниципального советника, т. е. высшей группы должностей 1-го класса, согласно документам, составит 22,4 тысячи рублей, 2-го класса — 21,9 тысячи рублей, 3-го класса — 21,5 тысячи рублей. В 2024 году суммы распределялись так — 20,4 тысячи рублей, 19,95 тысячи рублей, 19,5 тысячи рублей.

Для муниципального советника главной группы:

  • 1-й класс — 16 980 рублей, в 2024 году — 15 435 рублей;
  • 2-й класс — 16 530 рублей — в 2024 году — 15 025 рублей;
  • 3-ий класс — 16 060 рублей, в 2024 году — 14 600 рублей.

Для советника муниципальной службы ведущей группы:

  • 1-й класс — 12 105 рублей, в 2024 году — 11 005 рублей;
  • 2-й класс — 11 680 рублей, в 2024 году — 10 620 рублей;
  • 3-ий класс — 11 250 рублей, в 2024 году — 10 225 рублей.

Для референта муниципальной службы старшей группы:

  • 1-й класс — 8300 рублей, в 2024 году — 7545 рублей;
  • 2-й класс — 7790 рублей, в 2024 году — 7080 рублей;
  • 3-ий класс — 7275 рублей, в 2024 году — 6615 рублей.

Для референта муниципальной службы младшей группы:

  • 1-й класс — 7080 рублей, в 2024 году — 6435 рублей;
  • 2-й класс — 6610 рублей, в 2024 году — 6010 рулей;
  • 3-ий — 6145 рублей, в 2024 году — 5585 рублей.
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