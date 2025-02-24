В аптеках Белгорода нашли серьёзные нарушения, выписаны штрафы

Posted 24 февраля, 14:01
Published 24 февраля, 14:01
Modified 24 февраля, 14:01
Updated 24 февраля, 14:01
Прокуратура Белгорода выявила нарушения в аптеках города, связанные с оборотом лекарств. Совместно с Росздравнадзором проведена проверка, которая показала, что в трёх аптеках оставались препараты с истекшим сроком годности, не учитываемые в системе. Более 2 тыс. наименований числились как находящиеся в обороте, хотя фактически их не было.
Заведены дела об административных правонарушениях (ч. 2 ст. 6.34 КоАП РФ). От руководителей аптек потребовали исправить ситуацию. Ответственные лица оштрафованы в общей сложности на 15 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Напомним, в Белгороде за неделю поступило 60 жалоб на проблемы с получением лекарств после закрытия нескольких поликлиник на ремонт. Сейчас поставки восстановлены с запасом.