В аптеках Белгорода нашли серьёзные нарушения, выписаны штрафы

Прокуратура Белгорода выявила нарушения в аптеках города, связанные с оборотом лекарств. Совместно с Росздравнадзором проведена проверка, которая показала, что в трёх аптеках оставались препараты с истекшим сроком годности, не учитываемые в системе. Более 2 тыс. наименований числились как находящиеся в обороте, хотя фактически их не было.