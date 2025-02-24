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Posted 24 февраля, 14:01

Published 24 февраля, 14:01

Modified 24 февраля, 14:01

Updated 24 февраля, 14:01

Лекарства в аптеках

В аптеках Белгорода нашли серьёзные нарушения, выписаны штрафы

24 февраля 2025, 14:01
Фото: 1MI. Лекарства в аптеках
Сюжет
Лекарства
Нарушения, связанные с оборотом лекарств, выявили в трёх аптеках.

Прокуратура Белгорода выявила нарушения в аптеках города, связанные с оборотом лекарств. Совместно с Росздравнадзором проведена проверка, которая показала, что в трёх аптеках оставались препараты с истекшим сроком годности, не учитываемые в системе. Более 2 тыс. наименований числились как находящиеся в обороте, хотя фактически их не было.

Заведены дела об административных правонарушениях (ч. 2 ст. 6.34 КоАП РФ). От руководителей аптек потребовали исправить ситуацию. Ответственные лица оштрафованы в общей сложности на 15 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Напомним, в Белгороде за неделю поступило 60 жалоб на проблемы с получением лекарств после закрытия нескольких поликлиник на ремонт. Сейчас поставки восстановлены с запасом.

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#Анна Селищева#Город#Лекарства#Прокуратура#Нарушения#Проверка#Новости Белгорода#Белгород#Аптеки
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