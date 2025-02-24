УДО не отменяется? Слухи о найденном у Ефремова телефоне могут быть фейковыми

Posted 24 февраля, 08:22
Published 24 февраля, 08:22
Modified 24 февраля, 08:24
Updated 24 февраля, 08:24
На прошлой неделе в Сети появилась информация о том, что актёр Михаил Ефремов якобы планирует покинуть тюрьму по условно-досрочному освобождению (УДО). Тогда эту информацию не смог подтвердить его адвокат, однако уже 24 числа появились новые слухи.
Утверждается, что у заключённого якобы нашли телефон, что нарушило его планы на досрочное освобождение. Однако журналисты «Аргументов и фактов» выяснили, что эта информация может быть ложной.
Они связались с адвокатом актёра, который заявил, что новость про телефон фейковая. Дополнительную информацию он не предоставил.
Напомним, что Ефремов отбывает наказание в колонии в Алексеевке Белгородской области. Его признали виновником ДТП, вследствие которого погиб человек.