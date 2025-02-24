УДО не отменяется? Слухи о найденном у Ефремова телефоне могут быть фейковыми

На прошлой неделе в Сети появилась информация о том, что актёр Михаил Ефремов якобы планирует покинуть тюрьму по условно-досрочному освобождению (УДО). Тогда эту информацию не смог подтвердить его адвокат, однако уже 24 числа появились новые слухи.