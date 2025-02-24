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Posted 24 февраля, 08:22

Published 24 февраля, 08:22

Modified 24 февраля, 08:24

Updated 24 февраля, 08:24

Михаил Ефремова

УДО не отменяется? Слухи о найденном у Ефремова телефоне могут быть фейковыми

24 февраля 2025, 08:22
Фото: кадр из фильма актёра. Михаил Ефремова

Адвокат Ефремова назвал слухом информацию о найденном у актёра телефоне

Появившиеся в интернете слухи о найденном у Ефремова телефоне, могут быть фейком. Об этом заявил адвокат актёра.

На прошлой неделе в Сети появилась информация о том, что актёр Михаил Ефремов якобы планирует покинуть тюрьму по условно-досрочному освобождению (УДО). Тогда эту информацию не смог подтвердить его адвокат, однако уже 24 числа появились новые слухи.

Утверждается, что у заключённого якобы нашли телефон, что нарушило его планы на досрочное освобождение. Однако журналисты «Аргументов и фактов» выяснили, что эта информация может быть ложной.

Они связались с адвокатом актёра, который заявил, что новость про телефон фейковая. Дополнительную информацию он не предоставил.

Напомним, что Ефремов отбывает наказание в колонии в Алексеевке Белгородской области. Его признали виновником ДТП, вследствие которого погиб человек.

Ефремова скоро выпустят из белгородской колонии по УДО?
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#Александра Склярова#Белгородская область#Телефон#Колония#Белгород#Слухи#УДО#Михаил Ефремов
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