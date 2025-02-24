Старый план не закрыли, но есть новый: в белгородском ЖКХ рассказали о капремонте МКД

Ранее жительница одного из МКД Старого Оскола пожаловалась на УК «Маршал», которая занимается их домом. По словам женщины, подписи на проведение капитального ремонта компания собирала с помощью людей, которые вообще не участвовали в этом, а где-то даже свою подпись оставили уже умершие жильцы дома. Прокуратура подтвердила факт фальсификации. Однако у сторон свой взгляд на произошедшее. Журналисты Бел.Ру также переговорили с адвокатом управляющей компании.