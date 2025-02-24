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Posted 24 февраля, 11:15

Published 24 февраля, 11:15

Modified 24 февраля, 11:17

Updated 24 февраля, 11:17

Обветшалое здание

Старый план не закрыли, но есть новый: в белгородском ЖКХ рассказали о капремонте МКД

24 февраля 2025, 11:15
Фото: 1MI. Обветшалое здание

Министерство ЖКХ Белгородской области отчиталось о капремонте в 2024 году

Сюжет
Капремонт
Министерство ЖКСХ представило планы капитального ремонта 2024 года по 243 домам, которые, как оказалось, выполнить полностью не удалось. Также представили планы на 2025 год, планируя отремонтировать 216 объектов.

Региональное министерство ЖКХ отчиталось на оперсовещании о выполнении программы капремонта в 2024 году и о планах на 2025 год.

Так, в прошлом году капремонт рассчитывали произвести в 243 МКД региона. Это шесть домов — за счёт областного бюджета, 211 — за счёт собственников, 15 — по спецсчетам, шесть домов — «недоделки прошлых лет» и ещё пять МКД, подлежащих капитальному ремонту, которые ранее являлись общежитиями.

План по капремонту на 2024 год
План по капремонту на 2024 год. Фото: Оперсовещание правительства Белгородской области

Итого в прошлом году из 222 МКД закончили работать только в 212 домах. В отчёт не учитывались дома, финансируемые со спецсчетов и из новых источников. Ремонтные работы всё ещё не завершены в десяти домах.

Как заявили на оперсовещании, готовность МКД к сдаче составляет более 90%. Завершить капитальный ремонт планируется до 31 марта, в двух — до 28 февраля и ещё в двух — к 15 марта.

Отчёт по капремонту МКД в Белгородской области
Отчёт по капремонту МКД в Белгородской области. Фото: Оперсовещание правительства

По 180 домам провели общественные приёмки. Жители 134 МКД приняли без замечаний, 51 МКД — с замечаниями. В 43 МКД их уже устранили, в восьми — в процессе. В 37 МКД приёмка состоится по мере завершения работ и подготовки документов.

Капитальный ремонт МКД в Белгородской области
Капитальный ремонт МКД в Белгородской области. Фото: Оперсовещание правительства Белгородской области

В 2025 году провести капитальный ремонт планируется на 216 объектах. Два МКД будут иметь два источника финансирования. Так, 186 многоквартирных домов отремонтируют за деньги собственников, семь МКД — за счёт специальных счетов, 12 — из областного бюджета.

Кроме того, за счёт регионального бюджета отремонтируют пять бывших общежитий:

  • в Белгороде на ул. Костюкова, 11;
  • на ул. Толстого, 50;
  • ул. Чичерина, 6;
  • ул. Раевского, 3;
  • в Старом Осколе на переулок Урицкого, 5.

Также по инициативе собственников работы отложили в восьми МКД.

Капитальный ремонт МКД в Белгородской области
Капитальный ремонт МКД в Белгородской области. Фото: Оперсовещание правительства Белгородской области

Закупочные мероприятия начали заранее.

Капитальный ремонт МКД в Белгородской области

Ранее жительница одного из МКД Старого Оскола пожаловалась на УК «Маршал», которая занимается их домом. По словам женщины, подписи на проведение капитального ремонта компания собирала с помощью людей, которые вообще не участвовали в этом, а где-то даже свою подпись оставили уже умершие жильцы дома. Прокуратура подтвердила факт фальсификации. Однако у сторон свой взгляд на произошедшее. Журналисты Бел.Ру также переговорили с адвокатом управляющей компании.

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