Стало известно, когда установят памятник на месте мемориала «Сердце Белгорода»

«Сердце Белгорода» стало народным мемориалом после того, как в ходе сильного обстрела областной столицы 30 декабря арт-объект и сам пострадал. Сердце посекло осколками ракет «Вампиров», которые в тот день атаковали город. В память о погибших и раненых на инсталляции возле универмага «Маяк» начали появляться цветы, свечи и фотографии пострадавших.