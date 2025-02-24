Стало известно, когда установят памятник на месте мемориала «Сердце Белгорода»

Posted 24 февраля, 10:57
Published 24 февраля, 10:57
Modified 24 февраля, 10:59
Updated 24 февраля, 10:59
Памятник, посвящённый погибшим из-за обстрелов белгородцам, откроют к 9 мая. Установку монумента ко Дню Победы обсудили на оперативном совещании правительства.
«Сердце Белгорода» стало народным мемориалом после того, как в ходе сильного обстрела областной столицы 30 декабря арт-объект и сам пострадал. Сердце посекло осколками ракет «Вампиров», которые в тот день атаковали город. В память о погибших и раненых на инсталляции возле универмага «Маяк» начали появляться цветы, свечи и фотографии пострадавших.
Спустя месяц после трагедии власти заявили, что начнут готовить монумент, который заменит инсталляцию, но сохранит образ сердца. Памятник разработал Андрей Коробцов.