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Posted 24 февраля, 10:57

Published 24 февраля, 10:57

Modified 24 февраля, 10:59

Updated 24 февраля, 10:59

Стало известно, когда установят памятник на месте мемориала «Сердце Белгорода»

Стало известно, когда установят памятник на месте мемориала «Сердце Белгорода»

24 февраля 2025, 10:57
Фото: bel.ru.
Спустя полтора года после сильнейшего обстрела Белгорода в память о погибших установят памятник на месте стихийного мемориала, организованного горожанами.

Памятник, посвящённый погибшим из-за обстрелов белгородцам, откроют к 9 мая. Установку монумента ко Дню Победы обсудили на оперативном совещании правительства.

«Сердце Белгорода» стало народным мемориалом после того, как в ходе сильного обстрела областной столицы 30 декабря арт-объект и сам пострадал. Сердце посекло осколками ракет «Вампиров», которые в тот день атаковали город. В память о погибших и раненых на инсталляции возле универмага «Маяк» начали появляться цветы, свечи и фотографии пострадавших.

Спустя месяц после трагедии власти заявили, что начнут готовить монумент, который заменит инсталляцию, но сохранит образ сердца. Памятник разработал Андрей Коробцов.

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#Алёна Мальцева#Белгород
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