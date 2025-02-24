Стала известна дата возобновления работы кинотеатра «Победа» в Белгороде

На 2026 год планируется капитальный ремонт здания. В «Победе» протекает крыша, есть проблемы с фундаментом и состоянием помещений. Как уточнил губернатор Вячеслав Гладков, проект ремонта кинотеатра могут привязать к памятнику, который установят вместо «Сердца Белгорода».