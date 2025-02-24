Стала известна дата возобновления работы кинотеатра «Победа» в Белгороде

Posted 24 февраля, 07:57
Published 24 февраля, 07:57
Modified 24 февраля, 07:59
Updated 24 февраля, 07:59
В правительстве Белгородской области вспомнили про старейшие кинотеатры Белгорода. Уже в марте в областной столице хотят запустить кинотеатр «Победы».
Сейчас продолжаются процедуры банкротства предприятия, поэтому полноценно запустить работу залов пока не получается. Однако власти договорились с арбитражным управляющим об аренде оборудования. Запустить работу кинотеатра хотят 29 марта 2025 года.
На 2026 год планируется капитальный ремонт здания. В «Победе» протекает крыша, есть проблемы с фундаментом и состоянием помещений. Как уточнил губернатор Вячеслав Гладков, проект ремонта кинотеатра могут привязать к памятнику, который установят вместо «Сердца Белгорода».