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Posted 24 февраля, 07:57

Published 24 февраля, 07:57

Modified 24 февраля, 07:59

Updated 24 февраля, 07:59

Стала известна дата возобновления работы кинотеатра «Победа» в Белгороде

Стала известна дата возобновления работы кинотеатра «Победа» в Белгороде

24 февраля 2025, 07:57
Фото: culture.ru.
Сюжет
Банкротство
Перешедший в региональную собственность кинотеатр «Победа» в Белгороде хотят открыть уже в марте 2025 года. В следующем году собираются ещё и провести капитальный ремонт.

В правительстве Белгородской области вспомнили про старейшие кинотеатры Белгорода. Уже в марте в областной столице хотят запустить кинотеатр «Победы».

Сейчас продолжаются процедуры банкротства предприятия, поэтому полноценно запустить работу залов пока не получается. Однако власти договорились с арбитражным управляющим об аренде оборудования. Запустить работу кинотеатра хотят 29 марта 2025 года.

На 2026 год планируется капитальный ремонт здания. В «Победе» протекает крыша, есть проблемы с фундаментом и состоянием помещений. Как уточнил губернатор Вячеслав Гладков, проект ремонта кинотеатра могут привязать к памятнику, который установят вместо «Сердца Белгорода».

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#Алёна Мальцева#Банкротство#Победа#Кинотеатр#Белгород
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