Сколько ещё денег потратят в Белгороде на расширение платных парковок?

Posted 24 февраля, 10:45
Published 24 февраля, 10:45
Modified 24 февраля, 10:45
Updated 24 февраля, 10:45
В 2025 году власти Белгорода потратят 3,4 млн рублей на расширение сети платных парковок, узнали журналисты Go31. За последние четыре года на эти цели было выделено 96 млн рублей.
Платные парковки в Белгороде за пять лет принесли почти 173 млн рублей, но в 2024 году доходность снизилась с 50 млн до 44 млн.
В 2021 году на создание парковок ушло 18 млн рублей, в 2022-м — 76 млн, в 2023 году — 2 млн, а в 2024-м расходы на эту статью не были предусмотрены.
В этом году новые платные парковки появятся на 25 участках: в центре города на улицах Некрасова, Гагарина, Мичурина, Пушкина, а также на других популярных локациях, включая Харьковскую гору. Платные зоны начнут работать не раньше 17 марта.
Платной станет парковка и у областной больницы. Бесплатный период будет составлять до двух часов, после чего за парковку придётся платить.
Сейчас в областном центре стоимость часа на платной парковке составляет 20-30 рублей.