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Posted 24 февраля, 10:45

Published 24 февраля, 10:45

Modified 24 февраля, 10:45

Updated 24 февраля, 10:45

Платных парковок в Белгороде станет больше

Сколько ещё денег потратят в Белгороде на расширение платных парковок?

24 февраля 2025, 10:45
Фото: 1MI. Платных парковок в Белгороде станет больше

В мэрии Белгорода озвучили сумму запланированных расходов на платные парковки

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Новости Белгорода
Новые платные зоны, напомним, появятся в центре города и на Харьковской горе.

В 2025 году власти Белгорода потратят 3,4 млн рублей на расширение сети платных парковок, узнали журналисты Go31. За последние четыре года на эти цели было выделено 96 млн рублей.

Платные парковки в Белгороде за пять лет принесли почти 173 млн рублей, но в 2024 году доходность снизилась с 50 млн до 44 млн.

В 2021 году на создание парковок ушло 18 млн рублей, в 2022-м — 76 млн, в 2023 году — 2 млн, а в 2024-м расходы на эту статью не были предусмотрены.

В этом году новые платные парковки появятся на 25 участках: в центре города на улицах Некрасова, Гагарина, Мичурина, Пушкина, а также на других популярных локациях, включая Харьковскую гору. Платные зоны начнут работать не раньше 17 марта.

Платной станет парковка и у областной больницы. Бесплатный период будет составлять до двух часов, после чего за парковку придётся платить.

Сейчас в областном центре стоимость часа на платной парковке составляет 20-30 рублей.

В Белгороде станет больше платных парковок — не только в центре, но и на Харгоре
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