Сбои «Платона» из-за РЭБ? Дальнобойщики жалуются на штрафы, власти разбираются

Также решено отменить все нарушения, зафиксированные рамками, которые впоследствии перевели в особый режим, если по ним ещё не выписали штрафные постановления. Сейчас рассматриваются случаи, начиная с 20 декабря 2024 года. Поскольку эти нарушения произошли не по вине перевозчиков или системы, Ространснадзор и «Платон» совместно работают над тем, чтобы избежать вынесения штрафов в подобных ситуациях, принимая во внимание объективные факторы.