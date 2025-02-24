Сбои «Платона» из-за РЭБ? Дальнобойщики жалуются на штрафы, власти разбираются

Posted 24 февраля, 14:17
Published 24 февраля, 14:17
Modified 24 февраля, 14:19
Updated 24 февраля, 14:19
Водители большегрузных автомобилей выражают недовольство несправедливым начислением штрафов системой «Платон». По словам дальнобойщиков, некорректная работа системы приводит к финансовым санкциям.
Проблема, как утверждают водители, возникла весной 2024 года. «Платон», предназначенный для учёта платы за каждый километр, пройденный транспортом массой свыше 12 тонн, функционирует со сбоями, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
По мнению водителей, причиной несправедливых штрафов является воздействие средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которое приводит к блокировке спутникового сигнала. Чаще всего подобные сбои наблюдаются в Краснодарском крае, Белгородской, Курской, Ростовской и Воронежской областях, а также на трассе М4 «Дон».
Неоплаченный проезд по системе «Платон» обойдется в 5 тысяч рублей, причём водители рискуют получить сразу несколько таких штрафов за одну поездку, что значительно увеличивает финансовую нагрузку.
Летом 2024 года Генштаб и ФСБ не подтвердили связь РЭБ и сбоев «Платона». Однако позднее представители системы признали влияние подавления сигналов на точность списаний.
Водителям рекомендовано обращаться в Ространснадзор и обжаловать штрафы в течение 10 дней. Дальнобойщики заявляют, что Минтранс и Ространснадзор не реагируют на их обращения, оставляя проблему нерешённой.
Журналисты Бел.Ру направили запрос в Ространснадзор, чтобы выяснить подробности. В ведомстве сообщили, что не ведут статистику нарушений, связанных с необоснованным наложением штрафов по статье 12.21.3 КоАП РФ (система взимания платы «Платон») в отношении водителей, которые находятся на территории Белгородской области.
При этом в Ространснадзоре отметили, что при несогласии с постановлением по делу об административном правонарушении его можно обжаловать с указанием доводов о некорректной работе специальных технических средств системы взимания платы «Платон» в связи с применением средств РЭБ.
Одновременно в ведомстве добавили, что вопросы работы специальных техсредств относятся к компетенции оператора системы взимания платы «Платон» — фирме «РТ-Инвест Транспортные Системы» («РТИТС»).
При этом должностные лица Ространснадзора только выносят постановления по делам об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 12.21.3 КоАП РФ исключительно на основании информации, поступающей от «РТИТС».
За разъяснениями мы также обратились к фирме «РТ-Инвест Транспортные Системы». В компании сообщили, что с 17 января 2025 года операторы ежедневно обрабатывают свыше 100 обращений от перевозчиков, касающихся штрафов. Каждое обращение проходит тщательную проверку на предмет внешних факторов, таких как помехи и подавление спутниковых сигналов GPS/ГЛОНАСС.
К 12 февраля 2025 года было рассмотрено свыше 3000 обращений от перевозчиков, связанных примерно с 12 500 штрафными постановлениями. В результате воздействия средств РЭБ на систему около 800 постановлений отменены.
Чтобы устранить проблему необоснованных штрафов, связанных с влиянием РЭБ на системы контроля, было решено временно отключить фиксацию нарушений, основанных на данных с бортовых устройств. Сначала эта мера применялась к десяти объектам, но затем была расширена до 32. Сейчас в особом режиме функционируют 32 камеры, где было зафиксировано воздействие РЭБ.
В «РТИТС» рассказали, что для решения вопросов, связанных со штрафами, Минтранс России, Федеральное дорожное агентство, Ространснадзор и оператором системы «Платон» реализовали ряд мер.
Для оперативного решения возникающих вопросов и выработки эффективных мер создана специальная рабочая группа. Параллельно запущен процесс пересмотра и отмены уже выписанных штрафов. Перевозчики теперь могут подать жалобу в Ространснадзор, и в случае её удовлетворения штраф будет аннулирован либо на основании анализа, проведённого оператором «Платона», либо после предоставления дополнительных сведений.
Также решено отменить все нарушения, зафиксированные рамками, которые впоследствии перевели в особый режим, если по ним ещё не выписали штрафные постановления. Сейчас рассматриваются случаи, начиная с 20 декабря 2024 года. Поскольку эти нарушения произошли не по вине перевозчиков или системы, Ространснадзор и «Платон» совместно работают над тем, чтобы избежать вынесения штрафов в подобных ситуациях, принимая во внимание объективные факторы.
В случае, если грузоперевозчик полагает, что штраф был выписан неправомерно, он имеет право подать соответствующую жалобу в Ространснадзор, оформляя отдельное заявление на каждое постановление.
Обжалование возможно в течение 10 дней с момента получения постановления о штрафе. Если срок пропущен, в жалобе можно обосновать необходимость его продления. Жалобу можно подать лично, отправить по почте или через официальный сайт Ространснадзора. Важно, чтобы жалоба была подана от лица, на которое был выписан штраф, или его законного представителя.