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Posted 24 февраля, 14:18

Published 24 февраля, 14:18

Modified 24 февраля, 14:18

Updated 24 февраля, 14:18

Иван Алексеев

Рэпера Noize MC* оштрафовали за отсутствие указания об иноагенте

24 февраля 2025, 14:18
Фото: Евгения Новоженина. РИА «Новости». Иван Алексеев
Сюжет
Штраф
Ранее живший в Белгороде музыкант не поставил плашку об этом статусе.

Таганский суд Москвы оштрафовал рэпера Noize MC (Ивана Алексеева)* на 45 тыс. рублей за отсутствие плашки иноагента. Его признали виновным по статье 19.34 КоАП РФ за нарушение порядка деятельности иноагентов, сообщает РБК.

В мае 2023 года Ивану Алексееву* грозил штраф от 30 до 50 тыс. рублей за неуказание статуса иноагента при размещении материалов в интернете. Протокол зарегистрировал Кузьминский суд Москвы.

Напомним, что Алексеев* живёт в Литве c 2022 года и критикует военную операцию на Украине. Минюст признал его иностранным агентом в ноябре 2022 года.

В декабре его номинировали на Нобелевскую премию мира вместе с певицей Монеточкой (Елизаветой Гырдымовой)*. Награду предложила группа профессоров Столичного университета Осло (OsloMet), отметив, что артисты представляют новое поколение, выступающее за гуманистические ценности.

В ноябре 2024 года рэпера Noize MC* оштрафовали на 350 тыс. рублей за дискредитацию Вооружённых сил РФ.

*признаны иноагентами на территории РФ 

Noize MC* номинирован на Нобелевскую премию мира
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#Анна Селищева#Общество#Штраф#NOIZE MC#Белгород#Алексеев Иван Александрович (Noize MC)#Иноагент
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