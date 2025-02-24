Рэпера Noize MC* оштрафовали за отсутствие указания об иноагенте

Posted 24 февраля, 14:18
Published 24 февраля, 14:18
Modified 24 февраля, 14:18
Updated 24 февраля, 14:18
Таганский суд Москвы оштрафовал рэпера Noize MC (Ивана Алексеева)* на 45 тыс. рублей за отсутствие плашки иноагента. Его признали виновным по статье 19.34 КоАП РФ за нарушение порядка деятельности иноагентов, сообщает РБК.
В мае 2023 года Ивану Алексееву* грозил штраф от 30 до 50 тыс. рублей за неуказание статуса иноагента при размещении материалов в интернете. Протокол зарегистрировал Кузьминский суд Москвы.
Напомним, что Алексеев* живёт в Литве c 2022 года и критикует военную операцию на Украине. Минюст признал его иностранным агентом в ноябре 2022 года.
В декабре его номинировали на Нобелевскую премию мира вместе с певицей Монеточкой (Елизаветой Гырдымовой)*. Награду предложила группа профессоров Столичного университета Осло (OsloMet), отметив, что артисты представляют новое поколение, выступающее за гуманистические ценности.
В ноябре 2024 года рэпера Noize MC* оштрафовали на 350 тыс. рублей за дискредитацию Вооружённых сил РФ.
*признаны иноагентами на территории РФ