«Проблемы нет»: в Белгородской области полностью очистили дороги от снега и наледи?

Posted 24 февраля, 06:54
Published 24 февраля, 06:54
Modified 24 февраля, 08:09
Updated 24 февраля, 08:09
Топовой проблемой прошедшей недели в Белгородской области стала уборка снега и наледи. С 15 февраля количество обращений от жителей увеличилось на 127. Больше всего жалоб поступило из Белгорода, Старооскольского, Белгородского, Яковлевского и Шебекинского округов.
Губернатор заявил, что на текущий момент все обращения граждан были отработаны в полной мере, а значит и проблемы сейчас никакой нет.
«На сегодняшний день абсолютно очевидно, что у нас проблемы нет, потому что погода нам позволила убрать снег и наледь. Ни на дорогах, ни на тротуарах этого нет. Что будет дальше — мы не понимаем, следим внимательно за осадками. Мне нужно одно: чтобы техника, которая была приобретена, использовалась без остановки, круглые сутки во время непогоды», — сказал Вячеслав Гладков на последнем оперсовещании.
Штаб по контролю за уборкой улиц, который он ранее поручил организовать, начал функционировать. Главы муниципалитетов повторно отчитались об укомплектовании водителями второй смены и по возможности привлечения сотрудников и техники из частных организаций, УК и предприятий.
Если специалисты по мониторингу заметят ухудшение погоды, то штаб соберут за сутки до начала выпадения осадков. Согласно предварительному прогнозу, на этой неделе снегопадов ждать не стоит, но до начала марта среднесуточная температура будет сохраняться ниже -5 °С.