«Проблемы нет»: в Белгородской области полностью очистили дороги от снега и наледи?

Если специалисты по мониторингу заметят ухудшение погоды, то штаб соберут за сутки до начала выпадения осадков. Согласно предварительному прогнозу, на этой неделе снегопадов ждать не стоит, но до начала марта среднесуточная температура будет сохраняться ниже -5 °С.